Andrés Parra rompió el silencio y culpó a Caracol del estrés causado en ‘Escobar, el patrón del mal’

El bogotano Andrés Parra es una de las figuras de la actuación más reconocidas en Colombia, hasta el punto que ha colaborado con reconocidas plataformas de streaming como ‘Netflix’, con apariciones en series como ‘El Robo del Siglo’; aunque muchos aún tienen en la retentiva su protagónico en ‘Escobar, el patrón del mal’, formato de Caracol Televisión del que Parra salió a hablar en una reciente entrevista, en la que culpó al medio por las afectaciones en su salud mental producto de las jornadas de grabación.

En conversación con el comediante Gabriel Murillo, el actor fue contundente en señalar que si bien este papel se convirtió en un impulso para su carrera, también trajo consigo algunas experiencias que quiere dejar en el olvido. Además, señaló que nunca mezclo su vida personal con la del personaje, pero sí se vio afectado por cuestiones que pasaban en los sets; declaraciones que dio luego de que Murillo le preguntara: “¿Cómo fue salirse de ese personaje? ¿Le costó mucho?”.

“No, porque yo estaba muy cansado, fue una experiencia muy dura, muy ruda a nivel de cansancio y estrés. Yo no tuve tiempo de embalarme; y además yo no soy un actor así, yo soy muy técnico, como un suiche, prendo y apago. Yo lo que quería era irme de la producción. (...) Yo me acuerdo de que lo que hice fue quitarme la peluca y tirarla al piso, para uno de actor eso es muy irrespetuoso y me daban ganas de pisarla, aunque no podía porque me cobraban como dos mil dólares”, expresó Parra.

“Me fui a Disney para tratar de olvidar esa experiencia tan asquerosa, fue horrible para toda la producción. Hubo un tiempo en el que los asistentes de dirección de Caracol, tenían de castigo ir a grabar ‘Escobar’. Duraban tres días y renunciaban. (...) Al barco le empezó a entrar agua al tercer día, yo agarré al director, Carlos Moreno (...) Se nos caían escenas todos los días. (...) Mucho estrés, desorden, desorganización, también porque estábamos en un momento en el que la televisión estaba haciendo el cambio de la telenovela típica a las serias tipo Netflix”, añadió el hombre de 46 años, quien semanas atrás le echo la culpa a RCN de su mayor fracaso en la pantalla chica.