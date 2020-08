Christian Tappan es un "polo a tierra" en 'El robo del siglo'

El robo del siglo cuenta la historia del millonario atraco al Banco de la República (Valledupar). Dos amigos, Chayo (Andrés Parra) y 'El abogado' Jairo Molina (Christian Tappan), se reecontrarán después de un robo fallido en el pasado. Esta vez, los dos cómplices reunen a un habilidoso equipo de mentes atraídas por el dinero para llevar a cabo uno de los atracos más polémicos de la historia colombiana. Esto fue lo que nos contó Tappan a propósito de su papel en la serie, donde será la mente maestra detrás de toda la complicada logística.

'El abogado' es un personaje que parece tener ideas fijas, pero en el fondo también se cuestiona todo el tiempo… ¿cómo le fue con esta interpretación?

Creo que el personaje tiene ideas fijas, y se cuestiona no por el personaje sino por lo que lo rodea. Por todo lo que sufre, termina cuestionándose y haciendo todo por una necesidad básica, de eso se van a dar cuenta como público. La decisión de él nace a partir de la necesidad y las relaciones humanas en su casa, con su amigo, todo. Creo que no es que él maneje una dualidad entre ser seguro y al mismo tiempo inseguro, no. Creo que es un tipo muy seguro, pero el gran amor por su mujer lo lleva a tomar decisiones fuertes, eso le pasa a todos los seres humanos en algún momento de la vida. No para planear un robo, claro que no (risas), para renunciar a un trabajo, para cambiar de casa, divorciarse, muchas cosas. Este ejemplo del abogado es un momento en la vida de muchos seres humanos.

En otras producciones acostumbra a ser "el villano", pero algo nos impide ponerlo en la misma categoría en esta serie, ¿podríamos decir que 'El abogado' está más bien en una zona gris?

Si yo defiendo la decisión de El abogado, estoy dándole la razón a mucha gente que podría tomar decisiones en la vida para hacer ese tipo de cosas… creo que sí es un antagónico y está del lado oscuro de la ley (risas) ¿no? Pero algo que yo he intentado hacer, siempre, con los personajes, es crear empatía en esos antagónicos. Tú cuando ves al 'Apache' (Distrito Salvaje), uno quisiera un amigo como él, de brother. Termina uno diciendo, claro, es que el 'man' se está rebuscando la vida, ¡le tocó duro! Lo mismo con el de Operación Pacífico, Vargas, la gente decía que era un cabrón, pero a la vez es un tipo que es recto dentro de lo malo. Eso es a partir de la creación de la parte humana. Si uno crea al humano, primero, los humanos somos de tomar decisiones. Algunos tomaron buenas o malas decisiones porque eso es lo que querían para sus vidas, pero son seres humanos y tomaron las decisiones que tomaron por su corazón, sus vísceras, como sea. Yo creo los personajes a partir de eso. En este caso, podría navegar en una zona gris como dices, por el simple hecho de que tomó la decisión por un motivo… y no, ¡nunca se justificará tomar lo que no es tuyo! (risas). Te rompe el corazón, los que entran en esos dos polos son el público y la gente que ve la historia. Es muy chévere si uno lo logra, es muy bacano para uno como actor, y no por eso es una apología, es un personaje de ficción. Si yo me pongo a pensar en qué es apología y qué no, no me voy a dar el chance de crear un personaje.

Y a pesar de esos motivos personales, nunca lo vemos en una situación de supremacía…

Siempre fue como un polo a tierra. Creo que la diferencia entre los casos de antes y el caso del banco, con Molina, es que en uno él ya está muy prevenido y algo 'rabón', preguntándose 'qué hijueputas hago aquí si casi me matan en el anterior robo'. Ahí la gente va a entender mejor sus decisiones, sus porqués. Ahora tiene todo muy bien planeado, pero tiene la predisposición de su salud.

El abogado es un personaje muy analítico, de sangre fría, ¿cómo lo afecta ese carácter a la hora de tomar decisiones con respecto a él mismo y su vida personal en comparación con la decisiones que toma para otros?

Ahí la respuesta es que no es tan de sangre fría (risas), hay cosas que llevan a este ser humano a tomar otras decisiones a pesar de que su sangre fría piensen otra cosa. La serie tiene un concepto en los personajes muy bacano, y es que antes que ser una serie sobre el robo al Banco de la República, es una serie de personajes. Bien podría ser al revés. Yo sí siento que, por ejemplo, la parte 1 y 2 de La casa de papel es más sobre el robo que lo que pasa entre personajes, ya después la historia se centra más en ellos. Volviendo al abogado, muchas veces por más sangre fría que tengas terminas tomando decisiones que van por encima de tu intelecto. A veces es mejor comenzar a ver personajes así, antes que ver personajes sesgados en una sola línea. Es muy chévere cuestionarse, preguntarse qué cosas hacen reír al personaje, eso es lo que hace que te preguntes por este personaje, me parece increíble que él genere este tipo de cuestionamientos.

Hablemos de Andrés Parra también, ¿cómo cree que se complementan Chayo y 'El abogado' como amigos reconciliados y cómplices, ya que varias cosas de esa amistad entre personajes nacieron en el set?

Esa complicidad que tenemos como amigos da efecto a esa complicidad como actores. Sin querer queriendo, no está planeado. Si se planea, se putea. Simplemente es que llegan dos actores que no tienen ningún problema el uno con el otro en su profesionalismo y en su ser, que se complementan. Eso me pasa con Parra. Las cosas crecen. Le dimos estos matices porque analizamos que alguien que le perdone a otro el cagadón del principio, es porque debe haber un cariño muy cabrón. El cariño que se demuestran es de dos personas que se pueden decir, 'es que usted es un hijueputa', y que el otro responda 'no, el hijueputa es usted', y al final terminan casi abrazándose. Si nosotros no mostramos esa amistad de 'porque te quiero te aporreo', pues, no hubiéramos podido entender que el uno dice que sí, además de sus necesidades, porque es que el otro es su amigo. Él no solo está haciendo el robo por él, sino por su amigo también.

Un detalle clave del abogado es que depende de la diálisis, pero se rehusa a ser catalogado como alguien que necesita cuidado especial…

Yo creo que todos los que necesitan un cuidado especial se rehusan a ser catalogados así. Yo tengo diabetes, y para mí estar juicioso con eso es un problema… siempre hay un cuestionamiento de '¿por qué yo?'. En especial para el abogado es algo que él no tenía, que se encontró. Siempre es como esta parte viril de los hombres que no queremos rendirnos, pensar que es solo una prueba, pero que soy más fuerte que esta prueba. El momento de negación es todos los días. De ahí vienen muchos matices del personaje, de este conflicto.

Ya ha podido participar de varias series colombianas que han pisado fuerte, ¿cómo ve el buen momento que pasan las producciones nacionales en las diferentes plataformas de streaming?

Hoy he hablado un poco de que nos hemos quitado el miedo escénico para hacer género, ¿no? Hoy estamos haciendo más género, nos arriesgamos a hacer terror, suspenso, acción, comedia… una cantidad de cosas que antes no hacíamos. Creo que hoy, ya estamos dando un paso para definirnos como una televisión internacional que puede hacer cualquier género y no solamente llevando el prototipo de las cosas nacionales para que las conozcan. Esto es de criminales, de corbata, de un robo muy bien planeado inspirado en hechos reales. Son colombianos los que hicieron ese robo, tenían la mentalidad pa' eso. Contamos muchas historias tan variadas como Siempre bruja, como Colmenares, como Frontera verde, estamos arriesgándonos. Comenzamos a ser más internacionales por el modo en que nos estamos dirigiendo, actuando, mostrando fotografía y contando nuestras historias. Creo que hoy por hoy, Colombia está entre los primeros países de Latinoamérica como maquilador del entretenimiento en el streaming y para el mundo. Me gusta que eso pase, me parece que está quedando de calidad, cada vez vamos más arriba. Ojalá también inventemos más historias de ficción, ciento por ciento de ficción, de muchos géneros para que podamos ser número uno en muchas partes, y no solo por las historias de nuestros caínes, sino también contando otras cosas.

