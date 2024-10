Greeicy volvió al ‘romantiqueo’ con un tema en el que está inmersa una crisis de pareja

Hace 31 años la sucursal del cielo vio nacer a quien es ahora una de las artistas más importantes de Colombia, Greeicy Rendón, mujer que no deja de sorprender a sus seguidores con su versatilidad para combinar su melodiosa voz en distintos ritmos, muestra de esto es su más reciente lanzamiento musical que en pocas horas se posicionó en los escaños más altos de las tendencias de YouTube y que realizó en colaboración con un afamado cantante puertorriqueño.

Greeicy volvió al ‘romantiqueo’ y para ello contactó hace dos años a Jay Wheeler, artista al que le envió parte de su creación en una nota. Pasado este tiempo el texto se convirtió en admiración, para luego transdormarse en cercanía y llegar a consolidar “Qué te pasó”, tema cuyo video musical superó las 350.000 reproducciones en la plataforma del botón rojo en menos de 24 horas.

Greeicy y Jay Wheeler Cortesía

En este nuevo ‘palo’ musical, Jay y Rendón, se unen para trasladar una historia que se puede hacer presente en cualquier relación sentimental que pasa por un declive. En la composición que fue producida sonoramente en la Créme, ambos toman la postura de una de las partes para hacerle llegar a su ser querido las preguntas que creen los tienen pasando por malos tiempo.

“Yo que pensaba que este amor estaba pasando apenas en sus mejores días”, “¿Qué te pasó si íbamos bien? ¿Qué no te gustó de mí? ¿Qué te hice tan malo?“, “Qué te pasó que de la noche a la mañana no te siento aquí”, “Ya no salgo por el día, la noche se siente fría, me duele, sabe que te perdí”, son partes de las emotivas frases inmersas en este sencillo.