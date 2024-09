“Me tocó actuar”: Greeicy habló de los inconvenientes que tuvo en su reunión con Shakira

Greeicy emocionó a muchos de sus seguidores después de que el pasado fin de semana publicara una serie de fotos y videos en los que dejó ver que pasó tiempo de calidad junto Shakira y otras celebridades. Sin embargo, en una historia aclaró que este momento tuvo un par de inconvenientes a los que tuvo que hacerle frente junto cuando estaba con su colega.

La barranquillera ha estado en la mira de muchas personas luego de que la semana pasada estrenara su nuevo tema, ‘Soltera’, compartiendo varios videos en sus historias de Instagram en donde compartió con varias mujeres del mundo del espectáculo, cantando su canción junto a ellas.

Y precisamente una de estas mujeres era Greeicy, quien se pudo ver en un par de videos en los que compartió con la intérprete de ‘Ojos así’, no solo cantando la nueva canción, sino también en otros momentos divertidos donde las risas no faltaron.

Pero a pesar que todo se veía muy alegre y divertido en las publicaciones, la pareja de Mike Bahía dio a conocer que se le presentaron un par de inconvenientes en su reunión con Shakira, explicando que uno de estos tenía que ver con su emoción por este encuentro.

“Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer, y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. Lo logré, yo actué muy normal, o sea, yo estaba tranquilísima, súper normal aquí con Shakira. O sea, ¿cuándo en mi vida yo me imaginé eso?”, dijo la cantante, haciendo referencia de que tenía su corazón acelerado por este evento.

Greeicy estuvo a punto de rechazar la invitación de Shakira

En la misma historia, la joven contó que por poco se pierde esta reunión con la barranquillera debido a que tenía un problema entre manos: no tenía a nadie para que cuidara a su hijo debido a que Mike Bahía estaba en una gira musical.

“Cuando me invitaron yo dije: ‘no, no puedo ir porque ando con el gordo, y bueno, estoy aquí como con él’”, dijo Greeicy en el mismo clip. Sin embargo, al final la terminaron convenciendo y se llevó a Kai a la reunión con Shakira.

Pero las cosas empezaron a ponerse un poco problemáticas, ya que la intérprete de ‘Los besos’ dio a entender que su hijo no tuvo la mejor actitud durante este evento, generándole una situación comprometedora en el proceso.

“Le dio como un momento de ‘mamá, mamá, mamá', entonces quería que yo estuviera con él y me pasé como entre compartiendo con ellas y con Kai. Fue muy chistoso, pero fui feliz”, dijo la colombiana.