Presentadora de Caracol confesó que congeló sus óvulos, “ángeles que aparecieron en este camino”

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en el país, teniendo en cuenta la serie de producciones que han logrado ser todo un éxito en la pantalla chica, entre las que se destacan ‘Yo me llamo’, ‘El Desafío’, ‘La Voz’, entre otros. Además de sus diferentes programas de entretenimiento y también brindándole información a los televidentes por medio de Noticias Caracol, contando con un amplio grupo de periodistas y presentadores, además hace pocos días una de ellas confesó que congeló sus óvulos.

Se trata de Lili Bechara, quien durante varios meses hizo parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, sin embargo, debido a diferentes compromisos, tomó la decisión de emprender un nuevo rumbo debido a los otros sueños que espera cumplir. A pesar de ello, terminó siendo parte de ‘Show Caracol’, sección de entretenimiento de Noticias Caracol, donde se encarga de informar aquellos hechos que marcan tendencia en Barranquilla, su ciudad natal.

Además del rol de la barranquillera a través de la pantalla chica, también ha sabido destacarse por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activa, alcanzando así más de 100 mil seguidores y fue en esta red en la que Lili les contó a sus seguidores que tomó la decisión de congelar sus óvulos: “Les cuento que mis óvulos se fueron de vacaciones. A partir de los 30 años, una mujer que todavía no sabe si va a ser mamá, tenga o no tenga pareja, puede optar por esta decisión. Y es que la congelación de los óvulos es un proceso que te ayuda, además de prolongar tus óvulos son varias las famosas (…) Este es mi experiencia con ángeles que aparecieron en este camino cuando aún no estaba clara en tomar esta decisión. Hoy más convencida que nunca, que todo es en el tiempo de Dios”.

La presentadora de Caracol se dejó ver bastante emocionada frente a este tema, donde varios de sus seguidores y amigos no dudaron en aplaudir esta decisión y en unos años poder convertirse en mamá si es que así lo desea.

¿Cuál es la otra faceta de Lili Bechara de ‘Show Caracol’?

Lili Bechara, quien forma parte de ‘Show Caracol’ en el pasado mes de noviembre, anunció su carrera como cantante, actividad que actualmente integra con su facta como presentadora, demostrando así el talento con el que cuenta y que puede seguir llevando a cabo sus pasiones: “Ya casi, qué emoción. En 8 días no inventes estará disponible en todas las plataformas digitales. No saben lo que significa esta canción para mí”, fueron las palabras de la barranquillera ante el lanzamiento de su canción a finales del año 2023.