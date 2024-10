Presentadora de Noticias Caracol salió del aire por persistente problema de salud; se quedó a un lado del set

Catalina Gómez es una de las periodistas más reconocidas de Noticias Caracol, pues suele estar presente durante las emisiones del medio día del informativo de Caracol Televisión, llevándoles a los televidentes los principales hechos que son noticia en diferentes ciudades del país, sin embargo, los últimos días no han sido fáciles para la presentadora, pues recientemente Gómez tuvo salir del aire por persistente problema de salud.

Catalina Gómez, además de destacarse en Noticias Caracol, también ha llamado la atención por medio de sus redes sociales, ya que suele ser bastante activa, exponiendo no solo algunos de los momentos que vive fuera del set del informativo, sino también aquellas buenas situaciones que vive en compañía de sus colegas.

Después del puente del 14 de octubre, las complicaciones de salud empezaron a aparecer para Catalina, pues desde el inicio de la semana, compartió la imagen de un respectivo medicamento, el cual le ayudaría para recuperar su voz, sin embargo, esto no sería de un día para otro.

Aunque se pensó que Catalina Gómez estaría ausente de la televisión colombiana durante toda la semana, lo cierto es que durante la emisión de este 17 de octubre, estuvo presente en el set de Noticias Caracol, pero debido al persistente problema de salud no pudo aparecer en el mismo: “Yo sí vine, pero la voz no me da todavía. Hoy acompañé a la distancia a Ana Milena Gutiérrez”, añadiendo una imagen en la que se mostró a un lado del set principal, mientras que su colega se encontraba presentando cada una de las noticias y dejando la evidencia de que aunque quería retomar labores, esta situación no se dio.

Catalina Gómez de Noticias Caracol Tomada de las redes sociales de Catalina Gómez de Noticias Caracol

¿Cuál es el negocio de Catalina Gómez de Noticias Caracol?

Más allá de su presencia en Noticias Caracol, Catalina Gómez, junto a su pareja, cuenta con ‘Vértigo Graffiti’, un espacio expositivo y una galería que actualmente cuenta con una amplia acogida por parte de los ciudadanos: “Colectivo de artistas visuales y narrativos. Graffiti contemporáneo y arte callejero”, el cual está presente desde el año 2009. Pues, todo tendría que ver con que su actual pareja hace parte del mismo y está dedicado al arte.

Además, hace pocos meses, Catalina Gómez y su pareja le dieron apertura a una nueva sede en la ciudad de Bogotá, donde la presentación de la misma se dio por parte de la periodista a través de un video compartido por medio de las redes sociales.