¿La música o la TV? Presentadora de ‘Día a Día’ anunció su carrera como cantante y dejó claro que no estará sola

Día a Día de Caracol televisión es el programa matutino con más trayectoria dentro del canal, pues durante más de 20 años se ha encargado de acompañar y cautivar las mañanas de los televidentes junto a presentadores como Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas. Sin embargo, hace pocos días una de sus presentadoras confesó su retiro del programa para ser parte de Noticias Caracol, pero también el anuncio de su carrera como cantante y dejó claro que no estará sola.

Y es que la semana pasada una de las figuras queridas, a pesar de la distancia como lo es Lili Bechara desde Barranquilla, aseguró que ese era su último día siendo parte del programa, pues ahora tomaba un nuevo rumbo siendo parte de ‘Show Caracol’. Como era de esperarse, las reacciones por parte de sus compañeros no faltaron agradecimiento por su carisma y espontaneidad, dejando claro que siempre sería su casa.

Lo cierto es que Bechara ha logrado adquirir una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, resaltando que no solo se desempeña como presentadora sino también como emprendedora y hasta cantante. Pues recientemente anunció el proyecto éxito musical con el cual espera conquistar al público, pero eso sí, no estará sola, ya que este lanzamiento lo hará en compañía de Will Fiorillo.

“Ya casi, qué emoción. En 8 días no inventes estará disponible en todas las plataformas digitales. No saben lo que significa esta canción para mí”. Asimismo, Bechara aseguró que la música es otra de sus pasiones, a pesar de que resulta ser poco conocida entre sus seguidores y ahora desea explotar este gusto sacando su primera canción.

Asimismo, la serie de reacciones por parte de sus grandes amigos y familia, también fueron los protagonistas mostrando su emoción por este nuevo paso de la presentadora y además, este tendrá lugar en los próximos días en un famoso sitio de Barranquilla.