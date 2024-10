Así lució Beéle con Isabella Ladera en la alfombre azul de los Premios Billboard

Miami se ha convertido en el epicentro de la música latina durante la última semana, gracias a la celebración de la Semana de la Música Latina de Billboard. Desde el pasado lunes 14 de octubre, la industria musical se ha dado cita en la ciudad para disfrutar de una variedad de eventos, que culminaran el próximo domingo con la entrega de premios. La alfombra azul, celebrada el jueves 17 de octubre, fue un anticipo de la gala, donde los artistas mostraron sus mejores looks, dominados por el color negro y toques futuristas, demostrando la evolución constante de la moda en el mundo de la música latina. Los artistas que pasaron por la alfombra azul estuvo J Balvin con su pareja Valentina Ferrer, Baby Rasta y Gringo, Gente de Zona, Paola Jara, Bad Gyal, María Becerra, Prince Royce, entre otros. Pero uno de los artistas que llamo la atención fue Beéle al ir acompañado de la modelo venezolana Isabella Ladera.

PUBLICIDAD

Semanas antes, se venía rumoreando que Beéle también le había infiel a Isabella, al parecer con Kelly Realles, Miss Bolívar, quien había estado compartiendo algunos días con el cantante. Mientras que la modelo venezolana, a través de sus historias de Instagram, puso una foto en donde decía que su intuición es una locura, también puso la opción de preguntas, en la que un seguidor le pregunto: “¿Tú quieres a Beéle o solo estas es por el dinero?”, a lo que ella respondió: “No mi bebé, yo también trabajo y él y yo ya no tenemos nada”. En otra de las historias también expresó: “Entiendo que todo se haya prestado y que pareciera marketing, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes, no más no se dio”. Días después volvieron a aparecer juntos en un live del barranquillero, además que empezó a publicar más cosas con ella, es decir que hubo una reconciliación.

Esta pareja, a pesar de nacer de una infidelidad, ha sido bastante pública, ambos no han tenido problema en mostrarse y así lo demostraron al llegar juntos a la alfombra azul de la gala. Al estar allí dieron una pequeña entrevista, comentando como la música influye en su relación. Los cometarios de los internautas no dieron del todo positivo, en su mayoría son críticas: “¿Y ella va a reclamar cuál premio? ¿El de la moza?”, “No le dará pena que la lleven a ese evento cuando el ni siquiera se a divorciado, jaja en fin el descaro en todo su esplendor”, “No les da pena y esa chica que daño un hogar y ahí cómo sin nada. Espere el KARMA, les llega porque le llega”.