El pequeño niño que llamo la atención de J Balvin durante entevista de Billoboard

La Semana Latin Billboard 2024 en Miami es un evento musical imperdible que por estos días se ha encargado de reunir a los máximos exponentes de la música latina. Celebrada en el emblemático Fillmore Miami Beach, esta edición número 35 ha ofrecido una programación repleta de conversaciones exclusivas, talleres, networking, showcases y conciertos en vivo con los artistas más destacados del momento en la escena latina. Con una asistencia masiva de fanáticos y profesionales de la industria, la semana se convirtió en el epicentro de la música, celebrando su diversidad y talento. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de presentaciones en vivo, conocer a sus artistas favoritos y ser parte de las últimas tendencias musicales, hubo un espacio de entrevistas donde se pudo ver la escena popular de Colombia con Pipe Bueno, Jessi Uribe y Jeison Jiménez, individualmente Feid tuvo su momento al igual que J Balvin, pero durante esta un pequeño niño venezolano llamo la atención del artista y de todo el público presente.

Se trató de Pedro el rapero, un niño venezolano de 11 años, quien suele subir contenido de su música por redes sociales y estuvo presente en la entrevista de Balvin, pero durante las preguntas del público, Pedro no dudo en arriesgarse y preguntarle directamente “te quería preguntar de ¿cómo puedo hacer para grabar contigo?”, a lo que el cantante respondió: “Eso es muy fácil, no es, sino que me muestres lo que tienes y le metemos si está bueno”. Luego le sugirió que después de la entrevista podía mostrarle a lo que el niño insistió que si se podía al instante, José accedió y el niño subió a la tarima para demostrar su talento.

Balvin con mucha paciencia, espero que el niño buscara el contenido en celular para luego interpretar una parte de su canción e incluso puso a bailar al paisa, sorprendiendo a todo el público, al finalizar lo felicitó y le dijo: “Hay que tener muchos pantalones para no tener miedo, usted está muy duro, felicidades, hermano”. Además, le afirmo que lo iba a seguir en redes sociales, los internautas aplaudieron el gesto del artista y por supuesto el gran talento del pequeño Pedro Rapero.