¿Se les acabo el amor? Isabella Ladera confirmó que ya no está con Beéle

Isabella Ladera es una modelo venezolana, que ha ganado popularidad gracias a sus redes sociales y a sus diversas apariciones en videos musicales, sobre todo del género urbano. Sin embargo, su nombre se volvió viral tras la controversia relacionada con la infidelidad de Beéle a su esposa, precisamente con ella. Este escándalo no solo amplificó su presencia en redes sociales, sino que también desató un intenso debate sobre la vida personal de los artistas y sus consecuencias. A pesar de la polémica, Isabella ha seguido consolidando su carrera en el entretenimiento, al aparecer en el video de la canción “UWAIE” de Kapo y en “Frente al Mar” junto al barranquillero, que también genero miles de comentarios. Pero esta vez, por medio de su Instagram, confirmó que la relación ya se había acabado.

PUBLICIDAD

Las críticas no han parado de llover tanto para Isabella, como para Beéle, ya que ambos tenían pareja e hijos. No obstante, ambos buscaron ignorar los comentarios negativos y mostrarse muy juntos, tal como en el cumpleaños número uno de Paolo, hijo del cantante y de su exesposa, Camila Rodríguez, ese mismo día Ladera decidió publicar un carrusel de fotos con el artista, mucha gente apuntó que lo hacía con toda la intención, después el público unas historias donde afirmaba que no le habían dejado ver a su pequeño, pero Camila salió a desmentir todo.

Todo indica que Beéle también le fue infiel a Isabella, al parecer con Kelly Realles, Miss Bolívar, quien ha estado compartiendo por estos días con el cantante. Mientras que la modelo venezolana, a través de sus historias de Instagram, puso una foto en donde decía que su intuición es una locura, también puso la opción de preguntas, en la que un seguidor le pregunto: “¿Tú quieres a Beéle o solo estas es por el dinero?”, a lo que ella respondió: “No mi bebé, yo también trabajo y él y yo ya no tenemos nada”. En otra de las historias también expresó: “Entiendo que todo se haya prestado y que pareciera marketing, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes, no más no se dio”.