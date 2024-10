Valentina Taguado de Impresentables quedó flechada por invitado; ¿dejará la soltería?

Dentro de las figuras digitales que más ‘pegadas’ están en el momento destaca el nombre de Valentina Taguado, talentosa mujer que hace parte de las filas de la emisora ‘Los 40′, más específicamente la del programa ‘Impresentables’. Justamente en este formato a la mujer le ocurrió algo bastante particular y es que quedó enamorada de una especial característica de uno de los invitados en el set. ¿De quién?

PUBLICIDAD

Valentina, Roberto Cardona y Pipe Flórez se han convertido en toda una sensación en las redes sociales con las jocosas entrevistas que hacen en su audiovisual, por el que han pasado figuras del jet set colombiano como : Andrés Parra, Tostao de ChoquibTown, Alejandro Estrada, Jessi Uribe, Julián Román entre otros.

Esto le puede interesar: Hernán Gómez le alegró la mañana a trabajadores de Corabastos en Bogotá con concierto gratis

Ha sido tal el furor que han generado este trío de presentadores que recientemente iniciaron una nueva etapa del mismo, ya que desde ahora hacen parte de la parrilla de contenidos del Canal Uno, saliendo al aire de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. Aunque cabe resaltar que este cambio ha generado varios inconformismos en la audiencia, ya que consideran que el paso a la TV les impediría ser como son y decir abiertamente groserías.

Sin importar estas críticas y los detractores que les han surgido, ellos siguen abriéndole sus micrófonos a los famosos, y el más reciente invitado fue el cantante vallenato Peter Manjarrés, quien desde el minuto uno dentro de la cabina, flechó a Valentina con el aroma de su perfume; algo que no es para nada fácil, ya que la también comediante tiene una sección en la que le huele el cuello y las axilas a los invitados, convirtiéndose en ‘La Nariz de Colombia’, como cariñosamente la llaman sus compañeros.

Pero Manjarrés no ‘durmió' en lo absoluto y también le tiró un piropo a Taguado, pero lo hizo mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 2,3 millones de seguidores, plataforma en la que le dedico uno de sus temas más sonados ‘Me Llevas al Cielo’, más específicamente la parte en la que recita: “Si me miras, si me tocas, si me besas en la boca. Siento que por tu mundo me voy”.