“Los amigos no son vergonzosos”: Manjarrés le respondió a quienes le maullaron por asistir al entierro de ‘La Gata’

El cantante vallenato Peter Manjarrés, hizo uso de sus redes sociales para hacerle frente a la oleada de críticas que recibió, luego de asistir al entierro de Enilce López, empresaria del chance que cumplía pena en prisión y que falleció en Barranquilla el pasado domingo 14 de enero.

Tras presentar varias complicaciones en su salud, que la llevaron a terminar sus días en hospitalización, alias ‘La Gata’, partió de este mundo terrenal en la Clínica General del Norte, y su cuerpo fue trasladado al cementerio Jardines de la Eternidad; lugar en el que en medio de escoltas y un fuerte esquema de seguridad, se vio pasar a reconocidas figuras de la Costa Caribe colombiana, dentro de ellos Manjarrés.

Ante la crítica que despertó la presencia del artista, en las honras fúnebres de la mujer condenada a 450 meses de prisión por el delito de homicidio agravado en el caso Amaury Ochoa; el intérprete de “Me llevas al cielo”, decidió mostrar su perspectiva sobre la situación en su cuenta de ‘X’, plataforma en la que acumula más de 1,4 millones de seguidores:

“Siempre demuestro la amistad a mis amigos en los momentos difíciles, porque en los buenos no se conocen los amigos”, expresó ‘El Caballero del Vallenato’; declaraciones que fueron apoyadas por varios internautas en los comentarios de su publicación: “Totalmente de acuerdo, uno es amigo siempre, no quiere decir que uno esté de acuerdo con lo que nuestros amigos hacen”, “Así debe ser, los amigos no son vergonzosos”, “Los amigos son amigos en cualquier circunstancia”, y “La lealtad lo vale todo”, fueron algunas de las reacciones.

