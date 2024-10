Valentina Taguado le respondió a quienes ven ‘Impresentables’ por las groserías

Desde ya hace varios meses, el programa ‘Impresentables’ de ‘Los 40′, está posicionado como uno de los más escuchados en la radio, además de que sus entrevistas, que también están en clips en la web, son todo un ‘boom’ en redes sociales y plataformas de streaming. Este éxito y una decisión de la casa editorial llevó a que este formato sea transmitido también en TV, algo que ha despertado un gran inconformismo en la audiencia, hasta el punto que algunos fans aseguran que “ya no son lo mismo”. Al respecto, una de las figuras del audiovisual, Valentina Taguado, decidió responderle a quienes tienen esa idea.

Varios de los contenidos de la parrilla de Caracol Radio, ahora son parte de la programación de Canal Uno, dentro de ellos en el que participa Taguado, al que se le sumaron ‘La Luciérnaga’, y ‘6AM Hoy Por Hoy’. Este paso a la pantalla chica ha sido todo un reto, no solo para la producción, también para aquellos que estaban acostumbrados a solo escuchar los talentos por sus dispositivos radiales.

Dentro de las inconformidades que se han viralizado en Internet, resalta una dirigidamente al equipo de ‘Impresentables’, del que también hacen parte Roberto Cardona y Pipe Flórez; a quienes están señalando de cambiar sus expresiones y comportamientos por el hecho de que en televisión se maneja un contenido sin tantas groserías. Ante esta percepción de sus fans y detractores, Valentina expresó:

“Estoy cansada de toda la gente que dice que ya no somos lo mismo, devuélvanse solo a radio porque en televisión los limitan y que ya no podemos decir groserías. El contenido de nosotros no es solo groserías y sería muy malo si solo fueran groserías, seguimos con el mismo tipo de temas. También leí por ahí que solo nos ponían a decir monólogos. (...) Las groserías no son contenidos”.