Kevyn del ‘Desafío XX’ reveló la compleja situación que enfrenta, “utilizar como trabajo de brujería”

El ‘Desafío XX’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, teniendo en cuenta los 20 años que lleva siendo parte de la pantalla chica, siendo todo un éxito y convirtiéndose en el programa más visto por parte de los televidentes. Además, quien terminó llevándose los 1.200 millones de pesos fue precisamente Kevy Rúa, que en los últimos días ha estado visitando diversas zonas de Colombia, sin embargo, recientemente el ganador reveló la compleja situación que enfrenta.

Luego de la gran final del programa, tanto Kevyn como Guajira visitaron sus lugares de procedencia como lo son Puerto Boyacá y La Guajira, recibiendo así el cariño por parte de la gente y por supuesto, visitando a sus familias. Pero, luego de su regreso a Medellín y retomar varios de sus compromisos, la siguiente parada fue, precisamente, el Quindío, con el fin de celebrar el cumpleaños del actual ganador del ‘Desafío XX’.

Desatando así toda una serie de comentarios por parte de los seguidores del programa, pues los rumores sobre una posible relación siguen más latentes que nunca, sin embargo, ambos han dejado claro que solo cuentan con una amistad que sigue consolidándose a pesar de que el ‘Desafío XX’ ya llegó a su fin. Pero, ahora, el programa radica en que recientemente Kevyn denunció que está suplantando su identidad a partir de diferentes perfiles por medio de las redes sociales.

“Hola familia, cómo están, esta vez no paso a saludar, sino para dar una información, estoy un poquito como molesto, un poquito inquieto. La verdad hay personas que están creando unas páginas, las están utilizando para estafar, para utilizar como trabajo de brujería y la verdad, yo no voy con eso, entonces quería decirles que pendientes que están son las páginas que tengo o sea lo que es Instagram y Facebook, las tres, las únicas páginas que tengo. Por favor pendiente a eso, no se dejen estafar, yo no estoy pidiendo plata, yo no estoy rifando algo ni mucho menos estar jugando con magias que no me interesa”, fueron las declaraciones que sostuvo Kevyn del ‘Desafío XX’.