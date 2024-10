Darlyn del ‘Desafío XX’ reveló los motivos por los que terminó su relación y empezó con Kratos

Varios días han pasado desde el capítulo 114 del ‘Desafío XX’, en el que cuatro Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Recientemente, tal y como se acostumbraba con los participantes de los 20 años, Darlyn concedió una entrevista para el podcast ‘El Sentenciado’ con Santiago Salgado Bustos en el que habló de su vida y su relación con Kratos.

Darlyn sobre su apodo de “dictadora” en las redes sociales

La primera pregunta de Santiago a Darlyn estuvo dirigida sobre si le pondría el chaleco de sentencia a los televidentes del ‘Desafío XX’ que afirmaron que no era una capitana, sino una dictadora.

“Sí, sí se los pondría, realmente creo que por las emociones del juego se dejaron llevar un poquito. Y no pudieron diferenciar la voz de liderazgo que, mis mismos compañeros me dieron porque nunca me autoproclamé como una capitana, sino que mis mismos compañeros me lo hacían saber”, reveló Darlyn.

Precisó que esquivaba llevar los chalecos y enviar a otro participante con una energía distinta para que los demás equipos no lo tomaran como una especie de agresión. La subcampeona de los 20 años del ‘Desafío’ reveló que este fue su primer intento de ir al reality de los colombianos, muy a diferencia de otros participantes quienes lo hicieron en reiteradas oportunidades.

El ex de Darlyn

Indicó que a su expareja le asustaba que ella saliera de su zona de confort y se expusiera a otras personas, pero que al momento de alejarse fue necesario, pese a que tenían una buena relación.

“Había cosas que para mi futuro no eran compatibles, no sentía que estaba vibrando como debería vibrar o de vivir mi vida como la tenía que vivir o con la persona que la tenía que vivir”, confesó Darlyn.

Agregó que mientras estaba en el ‘Desafío XX’ no lo extrañaba ni se le pasaba mucho por la mente, por lo que al salir vio que lo mejor era no estar más. Darlyn señaló que es un excelente hombre y respetuoso.

“Simplemente hay caminos que se tienen que dividir, yo creo que ese fue el momento de dividirse el camino de él y yo ha crecido mucho como persona, yo he crecido mucho como persona, pero no estamos destinados a estar”, dijo Darlyn.

La relación de Darlyn y Kratos

Sobre su romance con Kratos indicó que tras terminar su relación no tenía en mente empezar otra y más por haber salido de ese noviazgo que duró cinco años. Pero Kratos poco a poco la fue conquistando con detalles lo que la llevó a darse una nueva oportunidad.

“Pero llega este hombre a ser un caballero, a conquistar con detalles con forma de ser y yo era como que no, acabaste de salir de una relación de cinco años, no hay que entrar a otra. Estamos en un mundo pesado, ahora pues el Desafío, los medios, no son como tan amenos para las relaciones y más yo que soy súper entregada a ellas. ¿Qué pensarán? ¿lo dejé por é? No fue así”, confesó sobre su relación con Kratos.

Reiteró que la relación inició por una conversación por WhatsApp y que la celestina fue Valentina, con quien ella compartió desde el primer día en el equipo Beta. Y reveló que le tenía miedo a Kratos por su gran tamaño.