Experiodista de Noticias Caracol regresó a Colombia y llega a famoso programa, “Qué recibimiento”

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a Caracol televisión desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace pocos meses una de ellas decidió tomar un nuevo rumbo renunciando a Caracol y recientemente, regresó a Colombia y llega a famoso programa.

¿Por qué renunció Ana María Navarrete a Noticias Caracol?

Luego de 10 años siendo parte de Noticias Caracol, Ana María Navarrete decidió tomar un nuevo rumbo fuera del canal asegurando que había sido una escuela para ella en la que puedo sacar a flote su talento y aprender de varias figuras a las cuales no dudó en agradecerles por el tiempo compartido, dejando claro que su decisión estaba encaminada a seguir nuevos proyectos.

“Este video es para contarles que después de una década termina mi ciclo en Noticias Caracol y en Gol Caracol. Ya han pasado varios días y quise aprovechar para hacer este video para contarles y agradecerles a las personas que me conocieron en este tiempo”, fueron algunas de las declaraciones expuestas en medio de la despedida de Ana María Navarrete en el año 2023.

¿De qué se graduó Ana María Navarrete, experiodista de Noticias Caracol?

Luego de su renuncia Noticias Caracol, Ana María Navarrete siguió con otros proyectos como con Caracol Radio, sin embargo, desde hace un tiempo se radicó en Europa con el fin de adelantar nuevos estudios y tras varios meses de estudios la famosa periodista se graduó en Máster Internacional en deportes y gestión del estilo de vida.

¿Por qué Ana María Navarrete regresó a Colombia?

Aunque se pensó que luego de su graduación en Italia, Ana María retomaría algunos proyectos allí y por ende, abriéndose nuevos cambios, la situación terminó siendo otra, pues la experiodista de Noticias Caracol regresó a Colombia y de acuerdo con videos difundidos por parte del ‘Bvar Caracol’ y bajo las palabras de Liche Duran, quien aseguró: “Esta invitación no se la pueden perder, directamente desde Italia, volvemos a tener a Ana María Navarrete, el Bvar Caracol, desde las 2 pm”. Ante las declaraciones mencionadas, Navarrete no guardó silencio y reiteró: “Que recibimiento, vean quién me estaba esperando, mejor dicho, no se lo pierdan”.