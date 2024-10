¿Caracol o RCN? Este fue el noticiero que dejó con los ‘crespos hechos’ a Juan Diego Alvira y no lo contrató

Juan Diego Alvira es un comunicador social y periodista que con el paso de los años ha sabido conquistar a los hogares colombianos a partir de rol en diferentes medios de comunicación. Los inicios del tolimense se dieron en ‘El Tiempo’, enfocándose en el campo de la tecnología, para posteriormente cumplir su sueño de llegar a la televisión con CityTV y gracias a su talento formó parte de Noticias Caracol, siguiendo un camino en Revista Semana y ahora Sin carreta del Canal Uno y La W Radio, pero el trabajo no ha sido sencillo, pues este fue el noticiero que dejó ilusionado a Juan Diego Alvira.

Además de su profesionalismo y carisma ante las cámaras, Alvira también se ha ganado el cariño de los televidentes, especialmente de las mujeres y las abuelitas, quienes no dudan en expresarle su cariño y más aún su tristeza luego de su inesperada salida de Noticias Caracol, luego de haberse convertido en una de las figuras más destacadas del mencionado noticiero.

Posteriormente, el experiodista de Noticias Caracol fue precisamente el encargado de confirmar su llegada a la Revista Semana, medio de comunicación del que hizo parte durante varios meses y dejó claro que estaba más que feliz de ser parte de este equipo, pero Alvira decidió decirle adiós también a este nuevo rol, dejando ver que sus aspiraciones estaban enfocadas en otro proyecto.

Aunque para aquel momento Juan Diego Alvira resaltó que esta decisión estaba influenciada en poder pasar tiempo de calidad con su familia y por ende, cumplir con otros sueños, recientemente durante una entrevista para los ‘Impresentables’, el periodista aseguró que renunció a Semana por otra propuesta laboral, pero que al final esta no se dio de la manera que él esperaba: “De Semana salí porque había una propuesta muy tentadora del Canal RCN, me salí y luego me dijeron, muchas gracias, pero no. Entonces yo quedé más embalado que un verraco, entonces resulta que estando ahí se dio la oportunidad de hacer la jugada y desde ahí me volví influencer, periodista y la verdad que le encontré el mayor jugo a las redes sociales”.

Aunque el experiodista de Noticias Caracol optó por no revelar mayores detalles de la propuesta realizada por RCN, dejó entrever que sí era bastante buena. Sin embargo, actualmente está más feliz que nunca por su participación en ‘Sin carreta’ y en la ‘W Radio’.

¿Juan Diego Alvira quiere tener más hijos?

Juan Diego Alvira cumplió el sueño de agrandar la familia junto a su esposa Ana María Escobar, con la llegada de María del Mar y aunque quisieran tener más hijos, el periodista aseguró que si querían tener más hijos, pero esto no se dará por su esposa, pero no escatiman el poder adoptar.