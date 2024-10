Erika Zapata habló de sus decepciones y cómo las personas la han utilizado, “nunca fueron buenos”

Erika Zapata hace más de cuatro años forma parte del equipo de Noticias Caracol, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del equipo regional en Medellín y por ende, una de las más queridas por parte de los televidentes de Caracol Televisión debido a su peculiar y cercana forma de presentar cada una de las noticias. Sin embargo, han sido varios los difíciles momentos que ha tenido que afrontar y recientemente Zapata habló de sus decepciones y cómo las personas la han utilizado.

Si bien, son varias las ocupaciones con las que cuenta Erika, pues no solo hace parte de Noticias Caracol, sino también está presente en otro de los programas de Caracol Televisión como lo es ‘La Finca de Hoy’, demostrando así tu gusto y pasión por el campo a partir del periodismo. Lo cierto es que su amplia visibilidad frente a la pantalla ha sido lo que precisamente le ha permitido ganarse una amplia visibilidad sobre por medio de sus redes sociales.

Tanto en Instagram como en su red social ‘X’, la periodista de Noticias Caracol suele ser muy activa, pues, además de compartir la serie de reportajes que realiza a diario, también termina siendo un espacio para revelar diferentes detalles sobre su vida como el más reciente que generó diferentes mensajes de apoyo.

“Este año he tenido muchos momentos muy felices, pero algunos muy tristes. Personas que me decepcionaron, me usaron y nunca fueron buenos. Sin embargo, entiendo al final de cuentas que la vida solo nos quita a quienes nunca debieron estar”, fueron las declaraciones suministradas por Erika Zapata.

Minutos más tarde, varios de sus seguidores, no dudaron en comentar las respectivas declaraciones de la periodista de Noticias Caracol, asegurando: “De eso se trata la vida, es un proceso dura de selección, para que en unos años tu círculo esté rodeado de las mejores personas”, “Eri, la vida siempre da sorpresas”, “Estas experiencias nos dejan un aprendizaje en nuestras vidas”, entre otros mensajes de apoyo.

¿Cuál es la relación entre Erika Zapata y Sebastián Palacio de Noticias Caracol?

Durante varios meses se especuló que podría existir una relación entre Erika Zapata y Sebastián Palacio debido a la cercanía entre estos periodistas, sin embargo, ambos dejaron claro por medio de sus redes sociales que entre ellos solo existe un fuerte vínculo de amistad e incluso de hermandad que se dio mientras ejercían su rol dentro de Noticias Caracol y ahora esta gran amistad se mantiene a pesar de que Palacio tomó la decisión de llevar su talento a otro medio de comunicación.