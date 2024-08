Ana Karina Soto le ‘cantó la tabla’ a Avianca por el viaje de su papá, “qué es esto por Dios”

El Canal RCN es uno de los canales nacionales junto a Caracol Televisión que se han convertido en los preferidos por los televidentes debido a sus más de 20 años en pantalla, pues cuentan con toda una parrilla de contenidos dispuestos para el público, donde la prioridad es la información y el entretenimiento, donde se han destacado varias personalidades entre ellas la presentadora y directora de cine, Ana Karina Soto.

La ocañera luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ se convirtió en una ficha clave para RCN Televisión, llegando a ser parte de su franja de entretenimiento durante Noticias RCN y gracias a su talento y carisma ante las cámaras se convirtió en la presentadora de los dos matutinos con los que cuenta el canal durante las primeras horas de la mañana como lo con ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’ respectivamente, eso sí, sin dejar de lado, a las personas más importantes de su vida, su familia, entre ellos su papá, quien la visita constantemente en Bogotá.

Ana Karina Soto mostró su molestia con Avianca por el cambio de asiento durante el vuelo de su papá

Ana Karina Soto luego de finalizar la transmisión del programa ‘Buen día Colombia’ apareció en las instalaciones del canal para evidenciar la molesta situación que vivió con su padre, quien luego de varios días estando en Bogotá, decidiera regresar Cúcuta, donde se encuentra radicado, pero el problema lo tuvo a la hora de abordar con la mencionada aerolínea.

“Paso por aquí porque necesito una asesoría, necesito que alguien, si alguno de ustedes conoce a una persona que me pueda ayudar con este caso, me parece de verdad el colmo, ya no sé qué es lo que pasa con las empresas de este país, con las aerolíneas con el trato a los clientes, con el servicio al cliente, Como es posible que mi papá, ustedes saben que está aquí en Bogotá, no les he podido contar bien, pero está en un proceso médico y tiene que viajar a Cúcuta ayer yo ya le había comprado su tiquete hace unos días, le hace el check-in le compro su silla 12 C y me escribe ahorita que de un momento a otro cuando ya se iba a subir al avión una de las niñas le entrega un papel donde dice señor su silla es 31 C y lo mandó para la col del avión.

Qué es esto por dios, o sea, yo no lo puedo creer una persona mayor. Una persona que compró su tiquete, porque es que lo compramos y bien costosos que están y una persona que para poderse sentar en esa silla tuvimos que comprarle la silla, porque ahora resulta que uno tiene que comprar la silla y dependiendo de la ubicación en el avión si está más adelante o más atrás entonces es más cara la silla o más económica, yo le compré 12 C que es como en la mitad y me lo mandan para la 31 C, ¿ustedes creen que eso es justo? Por favor a donde puedo escribir, a quién le puedo hacer este reclamo porque no es justo”, fueron las declaraciones de Ana Karina Soto en sus redes sociales.