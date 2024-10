“Es absurdo”: Jorge Rausch se fue contra los televidentes de ‘MasterChef’ por esta razón

Jorge Rausch no se guardó nada al momento de opinar sobre la actitud de algunos fanáticos de ‘MasterChef’ Colombia, rechazando la manera de pensar de un grupo selecto que se ha dedicado a criticar a ciertos participantes, destacando que está en contra de esta práctica con un argumento de peso para él.

El chef ha estado al frente de todas la ediciones de este programa en Colombia, desde la versión de aficionados, pasando por la infantil, hasta la de celebridades que tanta buena recepción ha tenido desde hace varios años. También ha llegado a figurar en versiones internacionales como la de Chile y Ecuador.

Y a través de una entrevista, el colombiano aprovechó para hablar un poco sobre su paso por todas estas ediciones, revelando algunos detalles sobre la evolución del programa y pronunciándose sobre cómo la gente recibe el show en sus hogares.

A propósito de esto, Jorge Rausch aprovechó para hablar sobre la manera en la que muchos internautas se pronuncian sobre ciertos participantes de diferentes ediciones, enfocándose en aquellos que son polémicos y competitivos, dando a entender que no le parece justo que reciban este trato en las redes sociales.

“En MasterChef hay concursantes, de esos pelados que son más competitivos, y la gente no los quiere. Y a mí no me parece, me parece que es absurdo, me parece que si uno va a competir, va a competir y va a ganar. Nunca haciendo trampa, nunca saliéndose de las reglas, pero dentro de las reglas del juego hay que tratar de ganar”, dijo contundentemente el chef.

También resaltó que la sana competencia hace que la sociedad sea “más próspera, más competente y más sincera, más honesta”.

Jorge Rausch confesó que hay menos exigencia en las nuevas temporada de MasterChef

En el mismo clip, el colombiano también contó que durante las primeras temporadas de MasterChef las cosas eran mucho más severas con los participantes, indicando que después de este par de ciclos tuvieron que bajar un poco el nivel de exigencia.

“Las primeras dos temporadas de MasterChef éramos muchos más duros, y era divertido también. Es que yo creo que la exigencia no es mala, ni la disciplina es mala, ni la competencia es mala”, confesó Jorge Rausch.