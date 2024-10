Jorge Rausch se reivindicó con Martina tras compararla con Adriana Lucía

Durante el capítulo 88 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se le dio continuidad a lo que sería el reto de maridaje en el que el café en cualquiera de sus presentaciones y temperatura era el protagonista de la edición.

Los famosos estuvieron en medio de mucha tensión en lo que era sus preparaciones, pues algunos se quedaron en la línea del mundo del dulce y unos en el salado, por lo que al acabado el tiempo para cada uno fue pasando al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Cuando llegó el turno de Martina ‘La Peligrosa’ lo hizo con un plato llamado “cafecito para dos” sobre el cual reveló estar obsesionada. al punto que varias de sus canciones mencionan al café y que todo el mundo tiene derecho a disfrutarlo.

La preparación de Martina ‘La Peligrosa’ fueron unos wafles de pan de yuca con queso siete cueros y costeño. Junto a una crema con suero costeño además de un caramelo de café con leche de coco. Mientras que el café fue infusionado con canela y lo hizo colado.

El primero en probar fue Nicolás de Zubiría quien le indicó que, con todos los ingredientes, que pese a que eran disparejo era un maridaje perfecto, y precisamente era todo lo que se esperaba en el reto. Sobre el café le aseguro que tenía el mismo sabor de los vendedores de calle lo que le removió los recuerdos.

En el caso de Adria Marina no tardó en halagar el contraste, además le reveló que tiene muy marcado el concepto de su cocina, lo cual le encanta, ya que sabe cómo pasearse por lo más tradicional de Colombia para llevarlo a la alta cocina y sorprender. Finalmente llegó el turno de Jorge Rausch, quien tras probar en reiteradas veces de inmediato la halagó.

“Martina, hay una vaina con tu comida, y que es algo que no se consigue fácilmente y es que, en tu comida, tú en tus platos reflexionas. Eso es muy difícil, eso es como el final del camino. Para hacer grandes platos hay que reflexionar, hay que tener ideas claras, hay que tener concepto, hay que tener historia, hay que tener un estilo. Y todo eso tú lo pones en tus platos y eso es brutal, eso es muy emocionante. Tú tienes el final del camino solucionado, te falta el camino para llegar a ese final para ser una gran chef, eso es todo. Te felicito, ¡bien juago!”, dijo Jorge Rausch.

¿Qué pasó entre Jorge Rausch y Martina?

El capítulo 85 de ‘MasterChef Celebrity’ el tema del día que no era más que si alguna vez han logrado superar a sus maestros, por lo que cada uno de los participantes fue contando lo que han vivido al respecto.

Y tras esto llegó la intervención de Martina ‘La Peligrosa’ luego que Claudia Bahamón le preguntara sobre la música. La simpática participante precisó que la comparan con Adriana Lucía por ser hermanas, cantantes, mujeres y básicamente dedicarse a lo mismo.

Martina agregó lo que fue la nominación que recibió a los Latín Grammys y que ese mismo año nominaron a su hermana en otra categoría y que fue hermoso venir del mismo lugar.

“Ahora, ambas como que sentimos que aprendemos la una de la otra. Yo nunca he sentido que la he superado, porque no es una competencia con ella, sino conmigo misma”, dijo Martina ‘La Peligrosa’

Agregó que Adriana Lucía ha sido como una maestra para ella en muchos momentos de su vida, y que en cierto aspecto ella también lo ha sido, por lo que hay una retroalimentación de aprendizajes entre ambas.

Pero con ello llegó un comentario de Jorge Rausch, que tal parece que se salió de tono, pues le dijo que “En MasterChef no la vas a superar. Es imposible. A lo sumo la igualas”.

La incomodidad de Martina se hizo más que evidente, pese a que insistió en que es muy diferente a su hermana. Es de recordar que Adriana Lucía fue la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ de la temporada que inició en 2019 y terminó en 2020.