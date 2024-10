Caterine Ibargüen de ‘MasterChef’ le dedicó conmovedoras palabras a su madre antes de su fallecimiento

Uno de los realities más vistos del país y comentados en las redes sociales es ‘MasterChef Celebrity’ una producción que mide a diferentes personalidades de la farándula colombiana en la cocina, aprendiendo de distintas recetas y técnicas especiales de la cocina. Aunque el concurso pretende resaltar las habilidades de los participantes, también los televidentes se enamoran de la personalidad de los famosos y los apoyan, eso es lo que está sucediendo en este duro momento para Caterine tras el fallecimiento de su madre.

Caterine, medallista olímpica y ahora una de las concursantes perfiladas a ganar el concurso de cocina, varios de sus amigos deportistas y de la Liga de Atletismo de Apartadó compartió un mensaje lamentando el fallecimiento de la madre de loa deportista y le mandaron sus condolencias a la atleta diciendo: “Con profundo respeto, la Liga de Atletismo de Antioquia envía sus condolencias a Caterine Ibargüen por la partida de su madre, Francisca Mena. Que su memoria sea siempre una bendición.”.

Su entrenador, Fabricio, concedió una entrevista para RCN Radio hablando un poco de cómo está Caterine, que no se ha referido al tema en sus redes sociales y además, dio algunos detalles de que la deportista es quien está organizando el sepelio de su madre fallecida. Desde RCN mostraron su solidaridad y recordaron las conmovedoras palabras con las que la deportista se referia a su madre Francisca durante el programa y algunas de las preparaciones de sus platos.

Durante el capítulo 35 de MasterChef, Caterine recordó a su madre diciendo: “no hay día que no me levante y la primera llamada sea para ella, no hay noche que no me acueste y la última llamada sea para mi madre. Soy el resultado de ella y mi abuela, me enseñó como tratarla y como amarla. En las competencias, siempre buscaba ganar por ella”, RCN reafirmó su apoyo a Caterine.