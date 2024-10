Jacko presentó un plato en ‘MasterChef’ que dejó a todos con la boca abierta ¿se anima a hacerlo?

Durante el capítulo 88 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se le dio continuidad a lo que sería el reto de maridaje en el que el café en cualquiera de sus presentaciones y temperatura era el protagonista de la edición.

Los famosos estuvieron en medio de mucha tensión en lo que era sus preparaciones, pues algunos se quedaron en la línea del mundo del dulce y unos en el salado, por lo que al acabado el tiempo para cada uno fue pasando al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Cuando llegó el turno de Jacques Toukhmanian todos quedaron a la expectativa, pues nuevamente presentaría una de sus especialidades en comida internacional y decidió irse por un baklava, que llamó “bakla-fé”, el cual es un pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas, distribuida en una masa filo y bañado en almíbar o jarabe de miel. Existen diversas variedades que incorporan avellanas y almendras, entre otros frutos secos.

Jacko ganó cachete de Jorge Rausch

Jacko precisó que el blakava lo hizo forma de börek relleno de nuez del nogal y pistacho, mientras que las hojas estaban ligadas con ghee y café. Además de una crema con azar junto a un café turco de clavo y cardamomo. El primero en probar fue Jorge Rausch, por lo que el premio no tardó en llegar.

“¡Bien jugao! El punto de dulce de su bakla-fe está perfecto, me encanta que tiene su cafecito adentro la crema batida está perfecta en su punto. Me gusta el concepto del café, me gusta que no tiene azúcar, me gusta el clavo, me gusta todo ¡Me gusta todo! ¡Me gusta todo! ¡Está bien jugao! ¡Se ganó un cachete!”, dijo Jorge Rausch y procedió a darle el vigésimo sexto cachete de la competencia.

Las palabras de Adria Marina por el plato de Jacko

Seguidamente fue el turno de Nicolás de Zubiría quien dijo que el participante tenía una fortaleza en la competencia que no es más que su historia familiar empapada de cocina y que eso es una herramienta muy poderosa para avanzar en el reality. “Usted hace esta vaina y lo saca adelante y los vende porque los puede vender encima en un billete y lo más importante de hoy es que esto es un matrimonio feliz de esos de bodas de titanio ¡Bien jugao, Jacko!”.

Finalmente llegó el turno de Adria Marina quien no dudó en echarle más flores a la preparación de Jacko y lo que dijo sorprendió a todos “Esto tiene una fiesta de texturas que me hacen sentir viva”. Tras la deliberación de los chefs los tiempos que se jugaban en el reto fueron distribuidos con 10 minutos para Jacko, 8 minutos para Martina, 5 minutos para Nina Caicedo y 2 minutos para Carolina Cuervo.

Los tiempos acumulados en ‘MasterChef Celebrity Colombia’