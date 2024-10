Daniel Arenas mostró cómo es su vida luego de salir de Telemundo, ¿regresó a Colombia?

Daniel Arenas es una reconocida figura del entretenimiento a nivel internacional, teniendo en cuenta que lleva varios años siendo parte de diferentes formatos. Los inicios del bumangués se dieron en ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN, para posteriormente ser parte de varias telenovelas y luego dio a conocer su talento en otros países y hasta explorando otras facetas, esta vez como presentador de ‘Hoy día’ de Telemundo producción a la que la pareja de Daniela Álvarez renunció y ahora Arenas apareció en sus redes sociales para mostrar cómo es su vida luego de salir de Telemundo.

Para los fieles seguidores de Arenas terminó siendo toda una sorpresa su salida del programa matutino de Telemundo, teniendo en cuenta que gracias a su personalidad sencilla y espontánea, logró convertirse en uno de los jurados más queridos por parte de los televidentes. Aunque se pensó que esta decisión habría estado influenciada por esta propuesta mucho más atractiva, hasta el momento Daniel no se ha dejado ver en otro programa o preparándose para volver a la actuación.

Si bien, una de las últimas apariciones de la pareja de Daniela Álvarez se dieron haciendo parte de diferentes publicidades, una de ellas enfocada en el deseo de seguir dentro de Estados Unidos para seguir adelantando proyectos y por ende, mejorar su situación migratoria. Ahora, luego de varias semanas de ausencia, el actor apareció indicando: “Hola, cómo estamos, qué rico saludarlos, buenos les cuento que hoy, estoy aquí llegando una vez más a relajarme a uno de mis sitios favoritos aquí en Doral. Hace como mes y medio un poquito más tuvo mi primera visita a ese lugar delicioso y por eso esto repitiendo porque me encanta. Vamos a ver que me tienen, con que me sorprenden”.

¿Dónde vive actualmente Daniel Arenas?

Daniel Arenas, luego de su salida del programa ‘Hoy día’ de Telemundo varios de sus seguidores pensaron que regresaría a Colombia, teniendo en cuenta que su pareja, Daniela Álvarez, con quien lleva más de dos años de relación, sin embargo, su más reciente aparición por medio de las redes sociales, dejó claro que sigue residiendo en Estados Unidos, específicamente en Miami.

Aunque en los últimos meses no se ha dejado ver en compañía de Daniela, sí siguen estando en una relación, pues reaccionan a las publicaciones del otro con sentidos mensajes, dejando ver el amor que se tienen.