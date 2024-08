Daniel Arenas rompió el silencio y habló de su salida de Telemundo; Daniela Álvarez le dedicó amorosas palabras

Daniel Arenas es un actor colombiano, quien tuvo sus inicios en la televisión participando en ‘Protagonistas de nuestra tele’, para posteriormente darle paso a su faceta en diferentes producciones como ‘Los reyes’, ‘Teresa’ y ‘Corazón indomable’, abriendo su esfera artística a otros países del mundo y por ende, a su faceta como presentador de ‘Hoy día’ programa de entretenimiento de Telemundo, trabajo que la pareja de Daniela Álvarez desempeñó durante un año y medio, sin embargo, hace pocos días decidió renunciar.

El bumangués durante el tiempo que estuvo presente en el matutino logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y sencillez en cada una de sus apariciones y durante los primeros días cayó como balde agua fría la confirmación en medio del programa de su salida, donde Arenas aprovechó para agradecer por el cariño y por supuesto, a la cadena televisiva por abrirle las puertas a esta nueva faceta como presentador, sin embargo, han sido pocas sus apariciones sobre su salida que desató toda una serie de rumores, pues Pepe Aguilar, el padre de Ángela Aguilar, para varios internautas tendría que ver.

Ahora, este 9 de agosto, Daniel Arenas regresó a sus respectivas redes sociales con el fin de referirse a este tema de manera contundente: “Primero que nada soy un hombre de fe y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar.Esta publicación acompañada de este valioso vídeo para mi, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro tienen un único propósito que es agradecer públicamente este aspecto de mi vida que si es público y que siento merece el hacerlo. Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi Dios me puso ahí y que si venía de él era porque tenía un propósito muy poderoso (...)

(...) Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o “viral” por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad .Hay mucha oscuridad familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite”, agregó la pareja de Daniela Álvarez.

Seguidamente, Daniel reiteró que una de las cosas que más disfrutó fue precisamente el poder dar su opinión y punto de vista sobre diferentes aspecto, según él, un poco más complicado que otros, pero siempre siguiendo sus valores y su corazón. Asimismo, la pareja de Daniela Álvarez aprovechó para agradecer al público que le reitera su cariño desde hace más de 20 años: “Hoy más que nunca entiendo por qué, pero sobre todo el para qué lo hice. Gracias a mis inigualables fans que desde mis épocas de actuación hasta hoy en día, siguen ahí al pie del cañón, apoyándome e impulsándome en todo lo que hago”.

Cabe resaltar que entre la serie de comentarios de apoyo y cariño el que no pasó desapercibido el de su novia, Daniela Álvarez: “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos. Gracias por enseñarnos lo que realmente es importantes. Tu propósito en esta vida es inmensamente especial”.