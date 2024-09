Daniel Arenas regresó a Colombia y mostró la ‘sorpresita’ que recibió, “qué belleza”

Daniel Arenas es uno de los actores colombianos más destacados en la industria del entretenimiento, pues su primera aparición se dio hace más de 15 años siendo parte de ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN y aunque no se llevó el premio mayor, años más tarde su talento y perseverancia le permitieron ser parte de producciones tales como ‘Los reyes’, ‘La gata’, ‘Corazón indomable’ y demás. Sin embargo, luego de construir un nombre fuera de Colombia, tomó la decisión de explorar su faceta como presentador del programa ‘Hoy día’ de Telemundo, apoyado por su pareja, Daniela Álvarez, y luego de su inesperada renuncia, el cucuteño apareció en sus redes sociales, dejando ver que habría regresado a Colombia y mostró la sorpresa que recibió.

PUBLICIDAD

Hace poco más de un mes, Daniel Arenas confirmó en vivo durante el programa de Telemundo que no iba más en el mes, dejando claro que fue una experiencia maravillosa que trajo consigo un sinfín de aprendizajes, así como también grandes amistades, sin embargo, era el momento de decir adiós. Por supuesto, la serie de emociones terminaron siendo las protagonistas sobre de tristeza.

Si bien, días más tarde, la pareja de Daniela Álvarez volvió a aparecer por medio de las redes sociales, donde dejó un claro mensaje de despedida y dejando claro que no hubo terceras personas en esta decisión: “Primero que nada soy un hombre de fe y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar”, recibiendo diversos comentarios de apoyo, entre ellos de su novia, quien una vez más le demostró el amor que siente por él.

Recientemente, Daniel Arenas volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, dejando ver que ya estaría en Colombia. Aunque no se refirió a su situación actual, lo cierto es que, como es costumbre, buscó ayudar a aquellos pequeños emprendedores debido a la amplia visibilidad con la que cuenta: “Hola, me encuentro aquí con Karely, con un emprendimiento hermosísimo para que nos cuente de que se trata, de donde salió su idea, donde se puede conseguir. Mejor dicho, cuéntanos todos los detalles”. Seguidamente, la joven no dudó en explicar su negocio de detalles espaciales para toda ocasión. Además, el cucuteño aseguró que le dieron en el punto, ya que su superhéroe favorito es precisamente Batman: “Miren, esta belleza voy a acercarlo para que se vea mejor, un super detalle para la pareja, para el sobrino, para la mamá, para el papá y esta me la trajeron, miren que belleza”.

Finalmente, Daniel aprovechó para invitar a sus seguidores a ser parte de este negocio, siendo esta una muestra clara de que estaría en Colombia, ya que el mencionado sitio tiene sede en Ciénaga, Magdalena: “Familia colombiana, una recomendación muy especial para mañana en el día del amor y la amistad”.