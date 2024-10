“Se toma unas atribuciones”: Ariel Osorio, ex ‘Lo sé todo’ llegó a Caracol y contó el problema que enfrentó

‘Lo sé todo’ fue un famoso programa de entretenimiento que estuvo presente en la pantalla chica a lo largo de seis años y el cual era transmitido durante los cinco días de la semana, teniendo como fin dar a conocer aquellos detalles de la vida de diferentes figuras de la farándula nacional, adquiriendo así un amplio reconocimiento en la pantalla chica. Sin embargo, la producción del Canal 1 llegó a su fin el pasado 30 de septiembre, donde la tristeza fue más que evidente por parte de su equipo de presentadores y recientemente uno de ellos, como lo fue Ariel Osorio, llegó a Caracol y contó el problema que enfrentó.

PUBLICIDAD

Osorio, además de su permanencia en el programa ‘Lo sé todo’ desde un principio, también cuenta con una amplia carrera en la farándula nacional, ya que también formó parte del equipo de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, así como también Bravíssimo y Mucho gusto, lo que le permitió ser una cara bastante reconocida en los medios de comunicación y ahora con el gran final del programa regresó al canal.

En medio de su aparición por medio de su cuenta de Instagram, Ariel Osorio aseguró: “Bueno, aquí estoy como el ave fénix, renacido y dispuesto, les voy a mostrar en donde estoy, si ustedes no conocen este lugar, es el sitio que fue mi hogar durante muchos años y vengo eventualmente aquí para visitar a los amigos. Hoy vengo porque voy a estar en La Kalle, con Peretantico con Jhovanoty, bueno si me dejan entrar porque mire me toca esperar, dios mío. Como dijo alguna persona alguna vez, no hay peor invento que el uniforme, porque la gente a veces se toma unas atribuciones que dice merecer, pero ya por fin me dejaron ingresar”.

Seguidamente, el expresentador de ‘Lo sé todo’ se dejó ver ya ante los micrófonos de la famosa emisora, en compañía de dos de sus reconocidas figuras como Manuela Rojas y Jhovanoty, expresentador de ‘Día a día’, quien ahora hace parte de una de las emisoras de Caracol Televisión.

¿Cuál sería el programa al que llegarían Alejandra Serje y Ariel Osorio, luego de la final de ‘Lo sé todo’?

Ante la serie de rumores, la confirmación y por ende, última transmisión del programa ‘Lo sé todo’, donde Alejandra Serje y Ariel Osorio se dejaron ver afectados por esta decisión, ambos dejaron claro que solo se trataba de un hasta pronto y si bien, ninguno de los dos ha confirmado un nuevo trabajo existe la posibilidad de que este formato sea replicado por parte del Canal RCN e incluso podría contar con la participación de los mismos presentadores, sin embargo, la noticia no se ha confirmado.