Kevyn del ‘Desafío XX’ mandó un último mensaje a Natalia luego del ‘reality’ de Caracol, ¿renacerá el amor?

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión lleva 20 años al aire convirtiéndose en el programa estrella del famoso canal nacional y por supuesto, en la celebración de sus dos décadas fueron varias las sorpresas, entre ellas el premio mayor de los 1.200 millones de pesos, cifra que fue ganada por Kevyn junto a Guajira, pero luego de la gran final del programa Kevyn envío un último mensaje para Natalia luego del ‘reality’ de Caracol.

Si bien, el centro del ‘Desafío’ son las complejas pruebas que deben enfrentar cada uno de los desafiantes con el fin de avanzar dentro de la competencia, otro de los puntos importantes termina siendo la convivencia y la relación interna dentro de cada uno de los equipos, pues aunque se crean discordias, también aparece el cariño y el amor entre estas figuras, tal y como fue el caso de Kevyn y Natalia que sostuvieron un amorío durante varias semanas, a pesar de que el participante sostenía una relación fuera del ‘reality’.

Sin embargo, los acercamientos entre los participantes no dieron mayores frutos, pues luego decidieron alejarse y no fueron tan positivas aquellas situaciones que uno hablaba del otro y de su “rompimiento”, sin embargo, luego de varios días de la gran final del ‘reality’ de Caracol, Kevyn estuvo hablando con Jhoncito, donde mandó unas últimas palabras a Natalia:

“Pues, nada que fue bonito, la persona que me mostró adentro, ella sabe que obviamente voy a tomar lo mejor de ella y pues la verdad de que no queda tan bien hablando de las personas que no conoce y ya supuestamente tuve cuatro personalidades, no sé ella. Me encantaría escuchar la verdad de lo que está diciendo, lo que de su boca sale y que sea totalmente real”, agregó Kevyn del ‘Desafío XX’.

¿Quién es la exnovia de Kevyn del ‘Desafío XX’?

La exnovia de Kevyn del ‘Desafío XX’ es Derly Hurtado, con quien sostuvo una relación durante un buen tiempo, se habrían apoyado a lo largo del mismo en cada uno de sus proyectos. Cabe resaltar que la mujer no es la madre de su hijo, pues su nacimiento y posterior ruptura se dio mucho antes. Además, Hurtado le mostró su apoyo durante su ingreso al ‘Desafío XX’, pero después de lo ocurrido con Natalia y aunque en principio Kevyn resaltó que quería a su pareja, decidió tener un constante acercamiento con la ahora exdesafiante lo cual le puso punto final a su relación.