Andrea Serna encaró a Natalia y Kevyn del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 94 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Y es que momentos antes de llevarse a cabo de la prueba de sentencia y servicios la presentadora Andrea Serna estableció contactos con las dos casas para tener la conversación del día y sobre todo destacar sobre quien recayeron los dos primeros chalecos de sentencia del ciclo.

Al ver que fueron Natalia y Be le expresó a la participante que no sabía si se trataba de una sorpresa o una certeza, pues de recordar que fue precisamente Kevyn el emisario de la casa Pibe para entregar los chalecos en un momento tenso y muy limitado de palabras.

Natalia respondió que en ese punto de la competencia todos pueden portar el chaleco de sentencia aunado a que están preparados para pelearse el cupo en el box negro que les garantice una semana más en la Ciudad de las Cajas. Y más al no haber tenido chaleco en el ciclo anterior, por lo que lo esperaba.

“Me sorprendió un poco porque él generalmente no pone chalecos, incluso él me decía que no le gustaba aponer chalecos. Me sorprendió, pero… normal”

— Natalia