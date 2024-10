Kevyn del ‘Desafío XX’ habló de los motivos que le impiden tener una relación con Guajira

El ‘Desafío XX’ llegó a su fin hace varias semanas, dejando como ganador a Kevyn Rua, quien desde el inicio del ‘reality’ de Caracol Televisión mostró sus habilidades físicas y mentales, las que precisamente lo llevaron a la gran final del programa con su compañera Guajira, a quien eligió para competir frente a un nuevo ciclo de la competencia y fue parte principal para que llevara los 1.200 millones de pesos y ahora durante una entrevista Kevyn habló de los motivos que le impiden tener una relación con Guajira.

Si bien, Kevyn se perfiló a lo largo de la competencia como uno de los favoritos por parte de los televidentes debido a su nivel físico, la serie de críticas le cayeron encima, luego de que tuviera diferentes acercamientos con Natalia a pesar de tener consolidar una relación afuera desde hace algún tiempo, la cual también llegó a su fin debido a que durante varias semanas estuvo saliendo con la ahora exdesafiante.

Aunque el idilio de amor entre Natalia y Kevyn llegó a su fin, lo cierto es que luego de la gran final del ‘Desafío XX’ han sido varios los rumores que apuntan a una posible relación con el ganador de esta temporada 2024 y Guajira, sin embargo, el desafiante en medio de una entrevista con Jhoncito decidió aclarar esta información que tiene bastante confundidos a sus seguidores:

“No, la verdad, somos buenos compañeros y tenemos una amistad. Me parece una niña muy linda, no creo que estemos en esas en este momento”, agregó Kevyn del ‘Desafío XX’, dejando claro que su amistad impide que tengan un posible noviazgo. Seguidamente, Jhoncito indagó sobre si habría otra mujer en su vida en este momento y ante la duda, el ganador del ‘Desafío XX’ dejó claro que no: “No, no me ha dado la oportunidad y no quiero ponerme en esas, en este momento, estoy enfocado en lo que quiero, en lo que será Kevyn después del Desafío”.

¿Cuántos millones le dio Kevyn del ‘Desafío XX’ a Guajira?

En medio de las mismas entrevistas, tanto Guajira como Kevyn confesaron que ambos llegaron a un acuerdo en el que el ganador le dará a Guajira, máximo 200 millones de pesos, luego de ser ficha clave para que sellara su triunfo como el mejor desafiante de esta temporada. Cabe resaltar que en principio Kevyn le prometió 50 millones, pero para aquel momento se desconocía que el monto final de la competencia sería de 1.200 millones de pesos.