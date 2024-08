Kevyn del ‘Desafío XX’ justificó su infidelidad con Natalia

El capítulo 81 del ‘Desafío XX’ estuvo lleno de reflexiones, pues durante los primeros minutos de la edición Kevyn sostenía una conversación con Darlyn en uno de los jardines de la casa Beta sobre lo que es su actual situación sentimental en competencia.

Kevyn precisó lo que era su postura al llegar a la Ciudad de las Cajas, pues en casa dejó a su novia —quien cuida a su hijo tal como se ha mencionado en capítulos anteriores— a quien le fue infiel con Natalia.

“Cuando yo ingresé acá, yo llegué con la mentalidad, como usted sabe, de que no quería que pasara nada, yo no quería mirar para otro lado, no me interesaba, hasta cierto momento no había cabida de que apareciera otra persona, porque no, tenía la personita afuera maravillosa. Y resultó que no sé por qué, en qué momento o qué pasó, pero fui hablando con Nati y pues obviamente pues puede pasar algo ahí y trato de alejarme. Pero seguimos hablando y ya se empezó a sentir otras cosas que ni yo me estaba esperando”, dijo Kevyn.

Indicó que no le gustaría lastimar a nadie, y mucho menos después de lo que ha sucedido entre ambos, pues es de recordar que estuvieron juntos en ‘El Cubo’ la noche antes de la prueba mixta de capitanes, pese a que guardaron silencio sobre si intimaron o no. Al tiempo que visualizó lo que creía que podría pasar con los familiares de su pareja.

“Yo sé que se siente muy feo, yo me sentiría muy feo, pues sé que la va a lastimar y por eso pues quiero salir y poderle explicar ciertas cosas. Y no quiero decir que solté una persona y agarré otra, porque al fin y acabo obviamente han pasado cosas y eso, pero son cosas muy diferentes. Yo lo que pienso pues es la familia de ella pues, si yo con ella sigo bien que vean como que yo me burlé de ella y no fue así, es lo que me pone a pensar, yo no lo vine a buscar, yo no soy así, simplemente que yo no sé por qué, en qué momento, cuándo, dónde pasó eso”, agregó Kevyn.

Darlyn le precisó que seguramente al principio será difícil, ya que él solo está imaginándolo con sus palabras, pero faltaría ver la postura que tendrá ella al saber lo ocurrido. Hasta ahora en competencia la pareja está separada ya que él está en Beta y ella en Omega, lo que ha derivado en una escena de celos de parte de Kevyn a Natalia por su acercamiento con Alejo.