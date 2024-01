¿En el olvido Carolina Cruz? Ella sería la novia de Lincoln Palomeque, Diana Gaviria

Lincoln Palomeque es un actor colombiano quien tuvo sus inicios en producciones naciones como lo son ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Francisco el matemático’. Si bien, no ha sido un camino sencillo para el cucuteño, lo cierto es que su talento le permitió internacionalizar su carrera, llegando a darse a conocer en países como México y Estados Unidos. Actualmente, Lincoln está enfocado en su carrera y en su mayor prioridad, sus hijos, Matías y Salvador, quienes son fruto de su relación de más de 8 años con la presentadora y modelo Carolina Cruz. Pero, su amor quedó atrás, ya que ambos habrían vuelto a rehacer su vida, pues ella sería la novia de Palomeque, Diana Gaviria.

Le puede gustar: “¿Ya renunció la guisa?” Marbelle se fue en contra de la Ministra del Deporte y la tildó de incompetente

Desde que Palomeque llegó a Estados Unidos a compartir y disfrutar fin de año y otros días de vacaciones junto a sus hijos, lo cierto es que se desató un rumor sobre su posible relación con la modelo play mate, Diana Gaviria. Pues, este noviazgo, llevaría alrededor de tres años, motivo por el cual aseguran que por parte de Palomeque sí habría existido una infidelidad hacia Carolina.

Aunque en principio la información compartida por ‘La Negra Candela’ no se reveló el nombre de la misteriosa mujer, varios se pusieron a la tarea de encontrarla en plataformas digitales, llegando hasta su perfil oficial en Instagram, en el que se lee: “Play mate junio 2019- nov 2023″. Asimismo, la mujer contaría con su propia empresa de lencería, en la que ella resulta siendo la modelo principal.

También puede leer: ¿Por partida doble? Estas son las dos producciones que le dicen adiós a Caracol televisión

Lo cierto es que su perfil principal es privado, pero Palomeque no sigue su cuenta oficial, al parecer, para no desatar rumores o, por el contrario, desmiente dicha información. Lo cierto es que la famosa modelo recibe varios halagos por su belleza y hasta el momento, Lincoln ha optado por no referirse al tema y por ende, aprovechar con sus hijos al máximo, pues actualmente se encuentran nuevamente con su expareja Carolina Cruz.