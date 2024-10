Carolina Cruz le respondió a quienes la cuestionan por no superar su relación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz no se quedó callada frente a la gran cantidad de comentarios negativos que ha recibido en su más reciente episodio de su pódcast, en los que varios usuarios de las plataformas digitales la critican porque, según ellos, aún no ha superado a su expareja, Lincoln Palomeque. Y antes estas acusaciones, la colombiana aprovechó para aclarar la situación.

La presentadora no solo se ha dedicado a seguir una carrera en el mundo de la televisión, ya que también suele mostrarse muy activa con proyectos y pautas publicitarias en las redes sociales, además de estar al frente de una fundación sin fines de lucro dedicada a los niños.

Sin embargo, desde hace algunos meses también ha dedicado parte de su tiempo a incursionar en un formato que se ha vuelto muy popular en la actualidad, protagonizando varios capítulos de un pódcast en donde cuenta algunas de sus anécdotas más destacadas sobre diferentes facetas de su vida.

A través de este espacio, Carolina Cruz ha abordado todo tipo de temas, desde la vez que descubrió que un exnovio le estaba siendo infiel, pasando por situaciones de salud comprometedoras, hasta momentos incómodos con un acosador, llamando la atención de sus seguidores con estas historias.

Pero en un reciente capítulo, la presentadora abordó el tema de su relación con su expareja, Lincoln Palomeque, contando cómo le contó a su hijo mayor que la relación con su padre no estaba funcionando muy bien, lo que los llevaría a separarse.

Y si bien este episodio, y un extracto del mismo publicado en sus redes sociales, recibió muy buenos comentarios de sus fans, otro grupo de internautas aprovechó para especular que Carolina aún no superaba a su expareja, razón por la cual seguía mencionándolo en diferentes oportunidades.

Carolina Cruz respondió las críticas de los internautas

A través de una serie de historias, la presentadora confirmó que está al tanto de todos los mensajes negativos que le han dejado en las plataformas digitales sobre el último episodio de su pódcast: “vi como tres o cuatro de personas que me decían: ‘ay, supéralo ya’, ‘tú sigues amando al papá de tus hijos’, ‘supera que ya te separaste’, ‘supera que ya no te quiere’, ‘supera que ya no está contigo’”.

Acto seguido, Carolina Cruz decidió abordar la situación con una pregunta para sus detractores: “para la persona que me escribió ese comentario, para ti qué es superar. O sea, ¿superar a tu expareja es no volver a hablar de ella, borrarla de tu vida, borrarla de tu corazón, odiarla, no tener una buena relación? ¿Eso para ti es superar a tu pareja?”.

Seguidamente indicó que no solo se lleva bien muy bien con Lincoln Palomeque y lo considera su amigo, sino que también opta por llevar una buena relación con él pensando en sus hijos, evitando causarles más complicaciones a los pequeños, en especial “si ya el mundo en el que estamos viviendo es difícil”.