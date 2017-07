Los sentidos mensajes de Lincon Palomeque para su mamá, recién fallecida

DE TU MANO SIEMPRE…..así agarraditos de la mano por la vida, tu, mi hermano y yo recorriendo el camino, mostrándonos cada segundo la gran mujer que eres y digo eso porque se que seguirás estando pendiente de nosotros desde donde estés, en especial de tus dos angelitos que tanto amas..Matias y Mariana, gracias madre de mi alma por ser un ejemplo no solo para tus hijos sino para todos los que te conocimos y amamos, una mujer de admirar, guerrera, llena de amor, repleta de Dios, protectora y luchadora, ella solita logro sacarnos adelante y hacer de nosotros con sus principios, valores y oraciones lo que somos hoy, le doy gracias a Dios por ir aceptando poco a poco todo esto, para los que no saben después de luchar con toda su fuerza en estos casi 9 meses por su vida ella se fue tranquila y en paz lo cual en este proceso vale oro, ahora esta descansado y estoy seguro que muy feliz, también le doy gracias a el por permitirnos estar siempre unidos, luchando juntos como familia llenos de amor, por permitirnos a mi hermano y a mi darle muchas cosas que siempre soñó y mereció, estoy feliz de haber parado mi vida y mis planes todos estos meses para dedicarme con todo mi amor a ti, luchamos juntos con esto, duele demasiado madre de mi alma pero se que ahora estarás mucho mejor……gracias por ser nuestra madre y si tuviéramos que escogerte lo haríamos una y mil veces mas! Te amamos y siempre GRACIAS madre hermosa, se fue tu cuerpito pero seguimos de la mano amándonos por toda la eternidad❤️

