“Gústele o no le guste a Petro”: Juan Diego Alvira encaró a quienes lo tildan de periodista arrodillado

El ibaguereño Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos en Colombia, distinción a la que llegó luego de su paso por varias de las casas editoriales más importantes del país como City Tv, Caracol y la Revista Semana. Este comunicador que pasó por la Universidad de La Sabana ha sido tildados por muchos de sus detractores como un profesional “arrodillado”, señalamientos a los que contestó con contundencia en una reciente entrevista.

Luego de incumplir varias citas que habían hecho con anterioridad, Juan Diego por fin llegó a la cabina del reconocido programa ‘Impresentables de Los 40′, que pasó de la radio a la televisión y que puede verse de lunes a viernes en Canal Uno desde las 9:00 a.m. En medio de la conversación que tuvo con Valentina Taguado y Roberto Cardona, Alvira le respondió a quienes dicen que se acomoda a un lineamiento político en específico, mayormente los relacionados con las visiones de derecha:

Esta es la fecha en la que podrá ver a Juan Diego Alvira en ‘Los Impresentables’ de Los 40 Captura de pantalla

“A mí me han criticado mucho y me han cuestionado en ese sentido, pero creo que estamos viviendo otros momentos y tiempos. Las redes sociales abrieron un espectro muy amplio para que se conocieran muchas otras cosas de las que habitualmente contamos en los medios de comunicación tradicionales y ese ‘boom’ ha abierto la puerta a muchos otros opinadores, influencers y demás, que cuentan cosas con otra visión y con otra mirada”, expresó Alvira en su contundente intervención.

“Pero la reflexión que quiero dejar acá, es que usted podrá opinar diferente a mí, el presidente puede opinar diferente a uno. el ministro podrá opinar diferente a uno, el congresista, el influencer, pero los hechos siempre serán los mismos, los hechos son inmodificables. (...) Eso es lo sagrado en cualquier ejercicio periodístico y eso es lo que uno debe de defender; lo que sucede es que estamos hoy ante una polarización política, no solo en Colombia, en el mundo entero, donde cada quien acomoda sus hechos a su conveniencia. (...) Es ahí donde los periodistas tenemos un papel importante; los hechos son los hechos, gústele o no le guste a Petro, y eso muchas veces no es entendido”, añadió.