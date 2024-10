Juan Diego Alvira podría meterse en líos con su esposa por admiradora que le salió en su nuevo trabajo

Hace 47 años la ciudad de Ibagué vio nacer a quien hoy por hoy es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia, Juan Digo Alvira, hombre que ha pasado por importantes casas editoriales como City Tv, Caracol, Revista Semana y ahora La W, emisora con la que inició un nuevo proyecto que también hará parte de la pantalla chica. Precisamente, en esta reciente experiencia de trabajo le salió una admiradora que sin tapujo le tiró varios piropos al aire.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, el Canal Uno , ha enfrentado un radical cambio en su programación, que ha llevado que en su parrilla se hagan presentes programas que hacen parte de Caracol Radio trasladados ahora a la televisión, dentro de ellos: ‘La Luciérnaga’, ‘Impresentables’ de ‘Los 40′, ‘6 AM Hoy por hoy’, y ‘W Sin Carreta’, en el que Alvira es la flamante figura.

Esto está ‘cándela’ 🔥📲 >>> Kevyn del Desafío XX empezó a gastarse el premio de Caracol con tremendo regalo para él y Guajira

A Juan Diego Alvira lo vaciaron en vivo durante su programa de La W ¿Qué pasará con él? (Captura de Pantalla Cuenta de X @Orlando71156528)

De ‘Impresentables’ no solo salió una nueva estrecha relación laboral para Juan Diego, también el nacimiento de una nueva admiradora para él, por parte de Valentina Taguado, mujer que sin pelos en la lengua elogió al nacido en la ciudad musical de Colombia, y de paso le ‘lanzó los perros’, como coloquialmente se le dice a decir piropos.

“Por fin tengo con qué alimentar el ojo en este edificio. Todas las mañanas lo veo y me le quiero tirar encima. (...) Me parece un ‘productazo’. (...) Qué bueno come su mujer. (...) Juan Diego lo amo; yo me declaro fan suya. (...) Por lo menos en el octavo piso podemos echar caldito de ojo con ‘Juan Dieguito’”, expresó Taguado.

“Es simpático, pero tampoco es lo último en guarachas”, “Creo que Valentina dijo lo que muchas queríamos decir”, “Hay días en los que quisiera ser Juan Diego Alvira”, “Juan Diego es un papacito”, “Ahora la esposa no lo va a dejar ir a la emisora”, “Me encanta ese hombre”, y “Pero Valentina mostró el hambre”, fueron algunas de las reacciones.