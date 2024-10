Juan Diego Alvira salió a hacer entrevistas a la calle y le pegaron ‘tremenda’ vaciada

Juan Diego Alvira es, tal vez, uno de los periodistas colombianos más reconocidos por su importante trayectoria en varios medios de amplio prestigio en Colombia, como lo son City Tv, Caracol Televisión, la Revista Semana y Canal Uno. Ahora, el afamado periodista realizó su debut en radio para la emisora La W en un programa llamado Sin Carreta; este programa, que también se emite en vivo y en directo por Canal Uno, no ha tenido el mejor recibimiento por parte de la audiencia de la emisora y del propio canal, es más, en una de sus últimas emisiones al periodista lo vaciaron en pleno directo y su reacción dio bastante de que hablar.

Durante una emisión del programa Sin Carreta, Juan Diego Alvira salió a la calle para realizarle preguntas a los bogotanos sobre temas de interés público, algo que acostumbra a hacer el ibaguereño en sus programas. Lo que el periodista no esperaba el periodista fue que una señora de avanzada edad, que lo había visto en directo en la calle, se iba a ir desde su casa hasta el punto en le que estaba emitiendo Alvira para pegarle una tremenda vaciada que dejó sin palabras a Juan Diego Alvira. En el momento que el periodista se percata de la presencia de la mujer le dice: “Usted se vino desde su casa hasta aquí. ¿La veo como con cara de regañarme?”.

La respuesta de la señora dejó sin palabras al periodista que no supo como reaccionar ante la situación. “Le voy a decir que si usted está de acuerdo con la paz. Porque el desgraciado ese de Mancuso, como tú dices, ya pagó una cárcel, se está arrepintiendo el desgraciado y el presidente de Colombia quiere la paz. Entonces tú dices que el criminal con el presidente… obvio, ayer le tocó porque el desgraciado se está arrepintiendo y dio 500 propiedades para las víctimas. ¿Por qué criticas tanto al presidente? No es Duque”, manifestó la mujer de una manera bastante molesta en contra del periodista.

Ante esto, Juan Diego Alvira le responde a la mujer de manera jocosa y burlesca: “Si ve, usted me dijo que no me iba a regañar”. Luego, el periodista de La W le dice a la mujer “aquí le abrimos el micrófono a todos, incluso para que me regañen”. Finalmente, Juan Diego Alvira aseguró que no es la primera vez que lo regañan en vivo y dio a entender que es parte del trabajo, por lo que no le preocupa. El hecho se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde aseguran que Alvira no ha vuelto a ser el mismo desde que salió de Caracol Televisión, inclusive se atrevieron a pedirle que se retire para que deje de pasare pena en los medios nacionales.