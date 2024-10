Guajira del Desafío XX hizo pataleta por desplante que le hicieron en su pueblo natal.

El Desafío 2024 llegó a su fin el pasado 27 de septiembre y Kevyn Rua fue proclamado como el gran ganador, logrando inscribir su nombre en la copa gracias al apoyo de Guajira, su compañera en la Etapa Dorada. Después de su victoria, ambos decidieron tomarse unos días de descanso y luego visitaron sus tierras natales para reencontrarse con sus seres queridos y compartir con aquellos que siguieron su travesía en la Ciudadela.

Guajira, cuyo apodo rinde homenaje a su lugar de origen, nació en Dibulla, un municipio en La Guajira, situado entre Riohacha y Santa Marta. Guajira se ha destacado como la única mujer en la historia del reality que ha llegado a dos finales consecutivas. Sin embargo, un video ha circulado en TikTok, donde la deportista expresó su descontento con el recibimiento que le hicieron en Dibulla.

“Esperaba mucho más. Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento. Gracias porque esto es lo que vale, el cariño real y genuino, el que no necesita ni mendigar para que la gente esté contigo”, comentó Guajira. A pesar de la decepción, agradeció a las personas presentes y dejó un mensaje claro: “Si ven al señor alcalde me lo saludan, me hubiese encantado conocerlo”.

Guajira del Desafío XX estalla por la fría bienvenida en su tierra natal

En contraste, en Puerto Boyacá, el pasado 2 de octubre, se organizó un multitudinario recibimiento para Kevyn, el primer boyacense en ganar el Desafío. La ciudad se paralizó por completo con una caravana que recorrió las calles. Acompañado por Guajira, su hijo y su madre, Kevyn fue transportado en un carro de bomberos mientras cientos de fanáticos aprovecharon para tomarse fotos con él y felicitarlo por su hazaña.

“Gracias mi gente de Puerto Boyacá, demasiado feliz con el recibimiento”, escribió Kevyn en una historia de Instagram, mostrando un resumen de la calurosa bienvenida que recibió en su municipio.