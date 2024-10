Kevyn del ‘Desafío XX’ se pronunció contra los televidentes que lo criticaron

Varios días han pasado desde el capítulo 114 del ‘Desafío XX’, en el que cuatro Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Recientemente, tal y como se acostumbraba con los participantes de los 20 años, Kevyn concedió una entrevista para el podcast ‘El Sentenciado’ con Santiago Salgado Bustos en el que habló de su vida y los duros momentos que vivió en su infancia.

Kevyn responde a los televidentes por juzgarlo

La primera pregunta de Santiago a Kevyn estuvo dirigida sobre si le pondría el chaleco de sentencia a los televidentes del ‘Desafío XX’ que no separaron al deportista de la persona. Y es que es de recordar que Kevyn fue protagonista de la mayor polémica de la competencia como lo fue la infidelidad.

“Sí, se lo pondría la verdad. Uno no puede ir hablando de las personas sin conocer. Eso se llama juzgar ¿Y quién es uno para juzgar a los demás sin conocer? Con eso, una cosa es que hayan visto algo de mí como persona, equivocarme como persona como todos lo hacemos, a lo que pasó. Pero otra cosa es si convivieran conmigo sabrían como soy. Y están hablando y no lo saben, no lo saben la verdad, no saben la personalidad que soy. Entonces se lo colocaría”, dijo firmemente Kevyn.

Sobre los comentarios del público indicó que en un primer momento le afectaron hasta que dejó de revisar los mensajes pues consideraba que no eran lo que decían, ya que primero estaba su tranquilidad.

Indicó que llegó muy enfocado a la etapa dorada del reality de Caracol, ya que tenía que trabajar en sus sueños y especialmente en los de Guajira quien sería su compañera en el camino a la copa de ganadores.

Kevyn casi no llega al ‘Desafío XX’

El campeón de los 20 años del ‘Desafío XX’ aseveró que intentó entrar al reality de todos los colombianos en dos oportunidades. En la primera no lo llamaron y le afectó, por lo que desistió. Fue un amigo quien le insistió en que volviera a intentar, y tras esto decidió hacerlo todo a último momento.

“Envié el video fue el último día, pero también estaba haciendo otra cosa por aparte de que me quería ir del país. No tenía mi visa lo quería hacer. Entonces estaba haciendo trámites para esto y para el Desafío. Tuve que dejar, había vendido algunas cosas, ya me había retirado de mi trabajo también y fue para eso, me fui para el ‘Desafío’ y fuimos los ganadores, gracias a Dios”, dijo Kevyn.

Kevyn y su encuentro con el juez del ‘Desafío XX’

En medio de lo que fue su evaluación por parte de Sebastián Martino, juez del ‘Desafío XX’, contó una anécdota y es que este se fijó mucho de unas cicatrices que tenía en su cuerpo debido a un corte con una lámina y otra de una cirugía.

Precisó que el juez le increpó si era una herida de alguna riña a lo que tuvo que especificarle los motivos de ellas en su cuerpo. Pero el juez insistió a lo que le manifestó que “fue un carnicero el que le hizo eso, se lo hizo muy mal”.

Kevyn fue víctima del racismo en Colombia

Kevyn se convirtió en padre a los 19 años mientras prestaba servicios en la policía, pese a que lo quiso hacer en el ejército. “No fue nada fácil, pero gracias a Dios mi madre siempre ha estado allí”.

Por otra parte, reveló la devoción que le tiene a su madre y la manera en la que ha sido un pilar de apoyo, por lo que decirle que estaba orgullosa de él era más que primordial.

“Lidiar con muchas cosas de niño, ella sufrió mucho por mí, por algo que no he comentado mucho, que fue por racismo. Entonces me acuerdo mucho de eso, cuando ella me dijo ‘vas a ser grande, no coloques cuidado, son envidiosos por tu color, por tu cabello’. Entonces me acorde de todo eso y me pasa por la cabeza cuando pienso en ella. Las veces que lloraba por mí”, reveló Kevyn.

La amistad con Marlon, el expulsado del ‘Desafío XX’

Desde el primer capítulo, en lo que fue la plataforma aérea sobre la laguna, fijó su mirada en Marlon al ver su capacidad de liderazgo y competitividad, por lo que surgió una hermandad, por lo que le afectó su expulsión del ‘Desafío XX’.

“La verdad sí dio duro, porque él merecía llegar a la final también como yo, poder levantar esa copa, entonces saber que los sueños que él tenía en ese momento, siete veces creo que lo venían intentando, y salir de esa manera no fue nada justo. Yo sabía que ese pelado estaba para dar mucho más”, sentenció Kevyn.

Guajira y Kevyn, una pareja con el mismo norte

La llegada de Guajira al ‘Desafío XX’ para acompañar a Kevyn y posteriormente levantar la copa con él no fue fortuita, pues él la tenía en mente debido a los sucesos que se dieron en el ‘Desafío The Box 2023′ y su polémica final en la que Aleja fue la ganadora.

“A ella la tenía en mente, por los videos, por ciertas cosas. No sabía que teníamos que traer esos refuerzos, pero una de las cosas que sí es que ella fue la favorita del año pasado para ganar, y lo sabemos y creo que toda Colombia lo sabe”, dijo Kevyn.

La competitividad y ganas de ganar de Guajira fue el detonante para escogerla entre la gigante cantidad de exparticipantes que podía escoger para la etapa dorada del reality.

Los millones de Kevyn del ‘Desafío XX’

Reveló que al contrario de lo que ha sucedido con otros ganadores del ‘Desafío’ no hubo ningún acuerdo de compartir un porcentaje del premio con Darlyn. “Ella también se lo merece, pero pues sabemos que solo es un ganador. No lo hablamos, de que compartir y qué hacer, porcentajes nada de eso, pero sé que esa mujer merece también muchas más que un segundo lugar por decirlo así”.

Kevyn y la estocada a Natalia

La pregunta final del segmento ‘El Sentenciado’ va dirigida sobre a cuál de los compañeros del ‘Desafío XX’ le pondría el chaleco a lo que Kevyn, a diferencia de otros, no dudó ni se inmutó en decir un nombre de inmediato.

“Natalia. De una. Hay que ser trasparentes ¿cierto? No lo es, con eso le digo, hay que seguir siendo la misma persona que uno demuestra de principio a fin, aunque claro que nos equivocamos, pero se lo colocaría a Natalia”, finalizó Kevyn.