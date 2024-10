Felipe Saruma contó cómo vivió la tusa tras la ruptura con Andrea Valdiri, ¿ya no habla con su familia?

Felipe Saruma es un joven influencer proveniente de Bucaramanga, que por varios años ha consolidado su carrera como creador de contenido y ahora como productor, al establecer su propia empresa de contenido digital en la que a lo largo de este año, ha producido varios videoclips musicales para diferentes artistas nacionales, como Silvestre Dangond y Martín Elías Jr, también le ha apuntado a realizar videos publicitarios. Por otro lado, el joven de 25 años es conocido por su pasada relación con la influencer barranquillera Andrea Valdiri, que llegó hasta el altar y a pesar de mostrarse tan enamorados llegó a su fin de forma rápida. En una reciente entrevista, Saruma habló de su separación después de casi un año.

La pareja se casó para abril de 2022, la barranquillera en ese entonces tenía 31 años y Saruma tenía 22, a pesar de su diferencia de edad se mostraban bastantes enamorados, pero tras un poco más de año y medio, su compromiso terminó sorpresivamente luego de arribar a Colombia, después de haber disfrutado un exclusivo viaje por Europa, en donde celebraron Halloween. Tras el divorcio, Felipe se mostró bastante afectado y sus seguidores afirmaban que en su aspecto físico se notaba. Si bien nunca se reveló la razón específica de su ruptura, se especuló la que la familia de Saruma tuvo que ver y a la par Valdiri se refirió al tema de la siguiente manera: “Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas”.

Después de casi un año de su separación, el creador de contenido tuvo una entrevista para La Red, en donde habló de lo que vivió en su tusa: “Fue chistoso porque me case casi a los 22 años, me separe a los 23, 24...”, “De hecho yo solo había tenido una novia antes de esa relación, entonces para mí fue fuerte porque uno dice “yo tenía unos planes, ahora todo se cambió ¿qué hacemos?”, indicó el influencer que también habló de su cambio físico, ya que al separarse bajo de peso rápidamente. “Cuando yo me separe, yo era un palo, estaba terrible, no comía, estaba flaquísimo”. Felipe Saruma afirmaba que esto lo llevo a tocar fondo, pero encontró en sí mismo la razón para superarse, lo que lo motivó a seguir adelante, además mencionó que aún cree en el amor y que le gustaría volver a casarse.

Por otro lado, sus seguidores han especulado que el creador de contenido se alejó de su familia, al no volver a publicar nada con ellos y que quizá la causa sea su pasado matrimonio. Estos rumores también se dieron por la hermana menor de Saruma, que por estos días celebró su cumpleaños número 18, pero en los invitados no hizo presencia su hermano.