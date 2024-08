¿Era publicidad? Este sería el significado del misterioso mensaje que Felipe Saruma compartió en redes

Felipe Saruma habría quedado en evidencia en relación a su críptico mensaje publicado en sus historias de Instagram hace un par de semanas en el que presuntamente estaría enviándole una indirecta a su expareja. Pero de acuerdo con un revelador video, la verdadera intención del joven con esto podría ser otra muy distinta.

PUBLICIDAD

El productor audiovisual ha demostrado que 2024 ha sido uno de sus mejores años, compartiendo en sus redes sociales los diferentes proyectos profesionales en los que ha participado, desde comerciales para marcas importantes hasta videos musicales con artistas locales de gran reconocimiento, además de anunciar dos nuevos negocios lejos del mundo de las cámaras.

Puede leer: “¿Para qué me estás buscando?: Felipe Saruma dejó intrigados a sus seguidores por este mensaje

Sin embargo, no es lo único que publica en sus redes, ya que de vez en cuando suele compartir algunas fotos y videos sobre aspectos personales, desde sus rutinas de ejercicio, sus partidos de pádel, además de una que otra ocurrencia o actualización para sus seguidores.

Es por eso que hace un par de semanas Felipe Saruma tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos al compartir un atípico mensaje en sus historias de Instagram con un asunto que no suele abordar: “Si se supone que lo nuestro ya se terminó, que por fin encontraste a tu verdadero amor, ¿pa’ qué me estás llamando, pa’ qué me estás buscando?”.

Esto despertó la curiosidad de muchos internautas, quienes aseguraron que este mensaje estaba dedicado a alguna expareja, con varios de ellos especulando que era para Andrea Valdiri, su exesposa de quien se separó a finales del año pasado.

También fue calificado como una medida publicitaria por parte de Yina Calderón, quien aseguró que el joven buscaba llamar la atención por un presunto proyecto que venía en camino.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Es falso? Yina Calderón habló del polémico mensaje que publicó Felipe Saruma sobre su expareja

¿Qué significa el mensaje misterioso de Felipe Saruma?

Si bien el creador de contenido no ha confirmado cuál sería la intención de esta enigmática publicación, en sus historias de Instagram reposteó el reel del artista Joaquín Guiller, en donde se puede ver que ambos están trabajando en nuevo videoclip musical para un tema que tiene lleva por título ‘¿Pa’ qué me estás llamando?’, tal y como versa el mensaje que el joven compartió.

“Aquí en la ciudad de Barranquilla, grabando el video de mi canción ‘¿Pa’ qué me estás llamando?’. Y mira con el que estamos, con el propio, el nuevo director de moda, y yo no me podía quedar detrás de trabajar con este parcero”, dijo el cantante mientras mostraba que estaba junto a Felipe Saruma.

Cabe destacar que Joaquín también lanzó un breve adelanto del tema en su perfil de Instagram en el que se escucha el verso: “¿Pa’ qué me estás llamando, pa’ qué me estás buscando?”, tal y como decía el mensaje que el influencer había compartido hace dos semanas.