“No te he superado”: Felipe Saruma hizo una comprometedora confesión sobre una exnovia

Felipe Saruma sorprendió a muchos de sus seguidores al protagonizar una publicación en Instagram en donde abiertamente confesó que aún tiene sentimientos sobre una de sus exparejas, asegurando que aún no la ha superado. Y en la sección de comentarios, muchos internautas no dudaron en especular que esto se trataba de una especie de indirecta.

PUBLICIDAD

El creador de contenido ha dejado claro que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, compartiendo en sus historias de Instagram algunos adelantos de sus proyectos audiovisuales, grabando comerciales y videos musicales para importantes figuras y marcas colombianas.

Puede leer: ¿Será profesor? Felipe Saruma creará su propia “universidad” enfocada en las artes audiovisuales

Pero también quiere expandir un poco más sus negocios, no solo encargándose de poner una sucursal de su productora audiovisual en Estados Unidos, sino también sacando adelante tres emprendimientos más: una academia, una inmobiliaria y un restaurante.

El joven también ha logrado sacar algo de tiempo no solo para mantener informados a sus seguidores sobre estas nuevas facetas de su vida, sino también sobre otros aspectos más personales como sus rutinas de ejercicio, su gusto por el pádel, además de compartir algunos videos de diferentes temáticas en su feed de Instagram.

Y a propósito de esto último, Felipe Saruma compartió un clip que le llamó la atención a muchos seguidores, ya que la toma lo muestra llamando a una mujer por teléfono, indicándole que todavía tenía sentimiento por ella y que no la había superado.

“Aún no te he superado, ¿eso querías oir? Aún no te he superado. Anhelo desde lo más profundo de mi corazón volver a ti, a lo nuestro. Te recuerdo y pasas por mi mente una y otra vez, desde que comienza el día hasta el anochecer (...) Te extraño, y extraño cómo la pasábamos de bien juntos”, dijo el colombiano en un clip.

PUBLICIDAD

Lea también: Seguidores de Felipe Saruma se alegran de verlo trabajar con un viejo amigo, también influencer

Felipe Saruma sorprendió a sus seguidores

Si bien muchos usuarios de Instagram quedaron sorprendidos con las declaraciones del productor audiovisual, todo se trató de uno de sus videos de comedia, ya que su confesión formó parte de un sketch de humor en el que le confesaba esto a una exnovia que ya tenía varios años de casada y con tres hijos.

Sin embargo, algunos seguidores de Felipe Saruma dejaron algunos comentarios en los que dieron a entender que, según ellos, esta podría ser una indirecta para una de sus exparejas: “Solo espero que esto sea contenido puro, no mensajes subliminales”, “Es chiste, pero será anécdota?”, “Ojito con una de esas que crea que es indirecta”, “Saruma se puso a facturar con los chismosos jajaja”.