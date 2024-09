Andrea Valdiri se convierte en meme por su sesión de fotos previa al Día del amor y la amistad

Andrea Valdiri puso a reír a sus seguidores a propósito de una sesión de fotos con temática del Día del amor y la amistad, presentando varias imágenes en las que posaba con diferentes atuendos atrevidos. Sin embargo, la bailarina dio pie a que un par de fotos fueran utilizadas como memes, algo que sus fanáticos supieron aprovechar.

La creadora de contenido ha estado un poco menos activa en sus redes sociales durante los últimos meses, publicando con poca frecuencia algunos detalles sobre su vida privada y sus viajes a diferentes lugares del mundo, la crianza de sus hijas, pautas publicitarias, además de algún adelanto de sus proyectos.

Sin embargo, cuando aparece suele hacerlo por la puerta grande, bien sea contando algunas anécdotas de su pasado, anunciando un proyecto de gran relevancia para ella o dando a conocer algunos planes ambiciosos para fechas importantes.

Y a propósito del Día del amor y la amistad, Andrea Valdiri protagonizó una sesión de fotos con poses sensuales y atuendos atrevidos, dejando ver que la sensualidad se apoderará de esta serie de imágenes. Sin embargo, de cara al último par de fotos, la bailarina aprovecha para ponerle leyenda como si de un meme se tratara.

En la primera foto aparece la colombiana con una flecha de utilería de gran tamaño atravesando su pecho, mientras ella muestra un gesto de dolor, acompañada de un escrito: “cuando crees que me destrozaste”.

Mientras que en la siguiente se puede ver nuevamente a Andrea Valdiri con un gesto muy risueño y alegre mientras sigue con la flecha atravesando su pecho, pero esta vez con la leyenda: “pero recuerdo que no me dejo de nadie”.

Andrea Valdiri dio pie a que sus fans la convirtieran en meme

A propósito del par de imágenes de su sesión de fotos, algunos usuarios de Instagram aprovecharon esto para convertir a la joven en meme, cambiándoles la leyenda para reemplazarla con otros escritos hilarantes.

“Cuando creí que Cupido me había flechado contigo /// Mi cara al verte con mi amix el fin de semana” y “Cuando crees que me destrozaste el corazón, pero recuerdo con que no dejo de nadie”, son los mensajes que un par de usuarios de Instagram usaron para estos memes, lo cuales fueron compartidos por Andrea Valdiri.

En la sección de comentarios de la sesión de fotos también se presentaron algunos mensajes divertidos de parte de los seguidores de la colombiana: “La Machi es pata bravita”, “Andrea tirando indirectas me representa mucho jajajaja”, Andrea es un meme andante y una bomba sexy”.