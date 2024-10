¿Nueva adquisición o alquiler? Yeison Jiménez ‘chicaneó’ lujoso carro de más de 500 millones de pesos

Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más queridos en la industria del entretenimiento, no solo por la serie de éxitos con los que cuenta, sino también por su sencillez y carisma fuera de los micrófonos. Teniendo en cuenta que los inicios de su carrera no terminaron siendo para nada sencillos, pues en la búsqueda por dar a conocer su música integró esta actividad con su trabajo en Corabastos, donde vendía aguacates. Años más tarde alcanzó la fama a nivel musical, lo que le permitió ser parte de los principales escenarios del país y del mundo, lo que trajo consigo una buena calidad de vida para su familia y la apertura de nuevos negocios, tanto así que recientemente Jiménez ‘chicaneó’ lujoso carro de más de 500 millones de pesos.

PUBLICIDAD

El artista, además de sus constantes compromisos musicales alrededor del mundo, también busca tomarse un tiempo de descanso en compañía de su familia, quienes son su mayor prioridad. Desde hace varios días, Jiménez viajó a Europa y a Dubai en compañía de su hermana, Lina Jiménez, quien también hace parte de sus negocios, pero la mayor sorpresa tuvo que ver con que se llevó consigo a su papá, la actual pareja del hombre y sus otros hermanos que serían aproximadamente tres, quienes ya habrían alcanzado la mayoría de edad.

En medio del recorrido por diferentes sitios emblemáticos, donde tuvieron la oportunidad de compartir en familia, la serie de lujos tampoco ha pasado de largo y aunque se desconoce si se trató del alquiler o de la compra, Yeison se dejó ver junto a un carro, tratándose precisamente de Ferrari SF90 color rojo, que por supuesto, no pasó de largo por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarlo, ya que de acuerdo con el video compartido no solo se grabó al lado del mencionado vehículo, sino también mostró cómo luce en su interior evidenciando la potencia del mismo.

¿Cuál sería el costo del Ferrari S90 que alquiló o compró Yeison Jiménez?

El Ferrari S90 es un lujoso vehículo que ha llamado la atención de los fanáticos de este tipo de modelos y aunque su precio puede variar considerablemente, este estaría ubicándose actualmente en los 500 millones hasta los 2 mil, teniendo en cuenta la serie de herramientas que pueden ser agregados y se encuentran disponibles para los posibles comprados para un carro de este tipo, como en el que se dejó ver Yeison Jiménez.