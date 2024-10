“Parecía la vaca Lola”: El detalle estético que hizo a La Segura cambiar su atuendo en un video

Después de su exitosa participación en La Casa de los Famosos, La Segura continúa activa en sus redes sociales, compartiendo contenido atractivo y cercano para sus miles de seguidores. Desde encuentros con su amiga Karen Sevillano hasta las anécdotas de sus viajes con el equipo Papillente, la influencer mantiene una conexión constante con su público, aprovechando cada oportunidad para mostrar su vida cotidiana y sus nuevas experiencias.

Recientemente, La Segura compartió su entusiasmo por la adquisición de un nuevo carrito que le facilita la movilidad, dado que padece de dolencias en las articulaciones que le impiden caminar con normalidad. Esta nueva herramienta representa un alivio en su día a día, y La Segura no dudó en mostrar su felicidad al respecto. Para complementar su contenido, creó un divertido video titulado “Hola, soy La Segura y me maquillo en lugares extraños”, en el que no solo comparte tips de belleza, sino que también demuestra su particular sentido del humor.

Sin embargo, durante la grabación, la influencer se sintió incómoda con el atuendo que llevaba puesto. A pesar de su entusiasmo, La Segura admitió que la blusa escotada que eligió no le favorecía como esperaba, y decidió comprar una prenda nueva para continuar con la grabación.

“No sé si notaron que me cambié de blusa, la compré. Tampoco es que no, no, no; a mí hoy me fue como perro en misa. La blusa que traía parecía que me hacía ver más, digamos, desagradable. Amigos, las ubres que se me veían ya no se me veían ni siquiera provocativas sino que se veían como desagradables. Cuando estoy grabando este formato de ‘Hola, soy La Segura y me maquillo en un lugar extraño’, amigos, parecía la vaca Lola. ¡Les juro que parecía la vaca Lola!”, expresó entre risas.

Con su característico sentido del humor, La Segura concluyó que no se iba a permitir una situación que le resultara humillante, así que optó por una nueva blusa más llamativa.