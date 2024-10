Ornella Sierra reveló la fuerte secuela que le dejó haber participado en ‘La Casa de los Famosos’

Ornella Sierra le contó a sus seguidores que si bien su paso por ‘La Casa de los Famosos’ Colombia fue de importancia para ella, también le dejó un problema delicado que hasta la fecha sigue tratando. Afortunadamente, ha encontrado algunas herramientas para poder sobrellevarlo e incluso recuperarse un poco de este episodio en su vida.

La influencer figuró como una de las participantes más destacadas del reality show, siendo etiquetada en las redes sociales como la chica ingenua pero de buen corazón. Aunque también se convirtió en meme al protagonizar varios momentos frecuentes en los que lloraba por diferentes situaciones.

Sin embargo, la joven no pudo figurar entre los finalistas del show, siendo eliminada justo después que ‘La Segura’, quien llegó a figurar como una de las participantes favoritas del público.

Y si bien Ornella Sierra llegó a contar que su paso por La Casa de los Famosos fue de provecho para ella y lo disfrutó bastante, también le dejó una fuerte secuela que se desarrolló después de de recuperar su libertad.

“En mi vida empezaron a pasar tantas cosas, empecé a rumbear muchísimo, empecé a trasnochar muchísimo, empecé a adquirir muchos malos hábitos. Como estuve tanto tiempo encerrada, yo quería salir a darme gusto. Y obviamente todo esto le estaba pasando factura, no solo a mi cuerpo, sino que a mi salud mental también”, dijo la creadora de contenido en un reel de Instagram.

Con esto hizo referencia a que su tiempo dentro de la casa/estudio de RCN la dejó con ganas de disfrutar de todo lo que no pudo hacer mientras estuvo encerrada, dejando ver que hubo noches de excesos, fiestas y comida poco saludable.

Ornella Sierra sufrió problemas de autoestima

En el mismo clip, la colombiana contó que todos estos detalles sobre su estilo de vida y su alimentación terminaron repercutiendo en su cuerpo, y a su vez, en mente, llevándola a experimentar problemas de autoestima.

“Yo no era capaz de verme al espejo sin durar horas ahí de pie, juzgándose, sintiéndome inconforme con lo que veía. Tomarme fotos para mí era un martirio, que si se me veía la cara muy ancha, que si la papada, que si el ángulo, nada me gustaba. Y ni hablar de la ropa, la ropa se me empezó a quedar”, dijo con pesar Ornella Sierra en un reel de Instagram.

Sin embargo, la joven aclaró que si bien planeaba volver a someterse a una liposucción, al final tomó la decisión de adoptar un estilo de vida más saludable basado en dieta y ejercicio gracias a un programa de entrenamiento, aprovechando para mostrar los resultados de esto en su cuerpo.