Juanda, de ‘La Casa de los Famosos’, reveló si ya tiene pareja para el nuevo viaje papillente

El influencer y atleta colombiano Juan David Zapata, mejor conocido como Juanda, ha ganado gran popularidad en el mundo del entretenimiento gracias a su destacada participación en reality shows como ’El Desafío’ y ’La Casa de los Famosos’. Su carisma y destrezas físicas lo convirtieron en uno de los favoritos del público en ambos programas, consolidando su imagen como uno de los más queridos y seguidos en las redes sociales. Además de su talento deportivo, Juanda ha logrado captar la atención por su actitud competitiva y su habilidad para desenvolverse en diferentes retos.

Durante su paso por ’La Casa de los Famosos’, Juanda no solo llamó la atención por su imponente presencia física, sino también por su interacción con la actriz Sandra Muñoz. La química entre ambos fue evidente, y los seguidores del programa comentaron los “guiños” que se intercambiaban, llegando incluso a especular sobre un posible romance. Aunque no se confirmó una relación formal, el vínculo sentimental que formaron durante el tiempo que compartieron en el reality dio mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de la casa.

Al concluir el programa, Juanda sigue en el centro de atención, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Sus seguidores han estado pendientes de si hay alguien especial que haya conquistado su corazón, sin embargo, el deportista ha mantenido un perfil reservado en este aspecto, aunque con cierto toque de humor. Esto ha hecho que los fanáticos sigan especulando sobre sus relaciones y los posibles intereses amorosos.

Recientemente, Juanda habló sobre el próximo viaje de los exconcursantes de ‘La Casa de los Famosos’, que se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana. En tono jocoso, Zapata bromeó sobre cómo sus excompañeros consiguen el dinero para realizar tantos viajes, haciendo referencia a la vida relajada que llevan tras finalizar el reality.

Cuando un seguidor le preguntó si ya tenía una acompañante para el llamado ‘viaje 3.0′, Juanda respondió con humor: ”Ni para el 1.0, ni el 2.0 y como que ni para el 3.0. Yo no sé si soy inalcanzable o estoy muy pelle la verdad”. Además, en otra de sus publicaciones, agregó un consejo sobre relaciones: ”Que no se nos olvide que las relaciones sanas no caen del cielo, sino que se construyen todos los días”, dejando en claro su postura sobre el amor y las relaciones.