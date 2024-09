¿Karen Sevillano envió indirecta a Martha Isabel? Esto dijo en un video

‘La Casa de los Famosos’ Colombia en su primera temporada llegó a su fin varios meses atrás teniendo una final más que polémica, pues muchos daban a Julián Trujillo como el ganador. Pero entre las más de 20 celebridades que asumieron el reto de estar observados en vivo las 24 horas del día por más de 40 cámara estuvo la creadora de contenido digital Karen Sevillano, quien fue la que se quedó con el primer lugar.

Durante su estadía dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los televidentes fueron testigos de lo que fue su paso, las polémicas en la que estuvo envuelta junto a Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, y en especial de lo que fue su rivalidad con la actriz Martha Isabel Bolaños.

Desde la final la caleña ha estado en constante actividad en sus redes sociales con la publicación de contenido, pero recientemente ha hecho un video en el que habla de las “cosas que hacen los hombres y yo no entiendo”. En el clip se refirió a la infidelidad masculina, pero con ello agregó algunos que tras cometer la falta terminan culpando a la mujer por diversos motivos.

“Apenas les pillan su cacho empiezan con que sí, que ella no se arreglaba, que sí que ella ya no me atendía, que sí que ella era mal polvo, que sí que ella tenía la cuc@ ancha”, dice Karen Sevillano al principio del video y hace una pausa para reírse, pero lo que llama la atención es que era uno de los comentarios despectivos que usaba para referirse a Martha Isabel Bolaños.

Luego siguió enumerando una serie de las excusas que dan los hombres al ser infieles que tienen que ver con comida y relaciones familiares, por lo que los invitó a reconocer y recapacitar sobre la infidelidad y pedir perdón para tratar de recuperar la relación.

“Ahora, no es que vayan a venir aquí los ofendiditos a decir que sí que las mujeres también montan cacho. Yo no conozco a ninguna mujer que monte cacho. Yo a ninguna mujer que monta cacho yo he visto ¿Yo he visto? Yo no he visto”, finalizó Karen Sevillano nuevamente haciendo pausa para las risas lo que rememoró lo vivido con Nataly Umaña y Miguel Melfi dentro de ‘La Casa de los Famosos’.