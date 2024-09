Exesposa de Beéle desmiente las acusaciones del artista, de no invitarlo al cumpleaños de su hijo

La relación del cantante Beéle con su exesposa Camila Rodríguez y con su actual pareja Isabella Ladera, todo el año, han dado que hablar y han estado en el radar del mundo del espectáculo, debido a la infidelidad cometida por el cantante. Su exesposa fue quien reveló todo este escándalo a través de sus redes sociales, donde el emoticón de nutria, un viaje a Nueva York, la canción ‘Morena’ del artista y varios chats de conversaciones fueron los protagonistas. Hoy por hoy Beéle e Isabella se han mostrado en público en las calles de Miami y también en sus redes sociales, ahora vuelven a ser noticia por el cumpleaños del hijo de menor del artista.

Se trató del cumpleaños número uno de Paolo, uno de los dos hijos de Camila Rodríguez y Beéle, quien no dudo en festejar por todo lo alto la fecha, mediante sus redes sociales compartió la fiesta que realizó, además de la obra que caridad que hizo con otros niños de su ciudad. Lo que llamó la atención de muchos fue la ausencia del cantante en una ocasión tan especial, frente a esto publicó las felicitaciones a su bebé por medio de una historia, en la que expresaba su amor por él y afirmó que no se le había permitido estar presente:

“A pesar de la distancia y el inmenso dolor que eso me causa, a ti y a tu hermano los llevo siempre en mi corazón, son mi mayor tesoro en la vida. Por circunstancias de la vida ni a tu familia paterna ni a mí se nos permitió acompañarte, pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, hubiese dado lo que fuera por poder compartir este primer añito de vida contigo, pero espero que las personas que hoy le rodean te llenen de todo el amor y felicidad que te mereces” expresó Beéle.

Camila Rodríguez, conocida como @caraoficial_ desmintió las acusaciones de su exesposo por medio de un live de TikTok, en el que dice que ella no se está metiendo con él, ni con su pareja, para luego mostrar la conversación donde le envió la invitación y él nunca contestó, también la grabación de una llamada entre los dos donde él le dice que no puede asistir. La creadora de contenido afirma que quien escribió el mensaje de cumpleaños no fue él, sino otra persona. Esto ha generado que el tema sea tendencia de nuevo. Además, por el post que hizo la modelo el mismo día de la celebración, con un carrete de fotos junto a Beéle.