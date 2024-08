Beéle genera burlas al no corresponder a la influencer con quien le fue infiel a su expareja

Beéle es por hoy uno de los exponentes más importantes del género urbano, pues ha logrado cautivar a miles de personas por dentro y fuera del país con sus ritmos isleños que son tendencia siempre. Sin embargo, este año el cantante ha estado en el radar de todo el mundo debido a la reciente polémica por su infidelidad con la influencer y modelo Isabella Ladera, teniendo en cuenta que a su corta edad se encontraba casado con Camila Rodríguez, con quien tuvo dos hijos y mantuvo una relación por varios años.

Su exesposa fue quien reveló todo este escándalo a través de sus redes sociales, donde el emoticón de nutria, un viaje a Nueva York, la canción ‘Morena’ del artista y varios chats de conversaciones fueron los protagonistas de esta sonada infidelidad en el mundo del entretenimiento. Seguido a esto, Beéle e Isabella no temieron a mostrarse en público en las calles de Miami y también en sus redes sociales e incluso, en una entrevista de ‘Impresentables’ de Los40 el joven acepto haber engañado a su ex pareja: “Si he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores. (...) Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones”.

Frente a esta situación pudimos ver a Camila Rodríguez de vacaciones con Isander Pérez, expareja de Isabella, por varias ciudades del país, los usuarios no dudaron en reaccionar y solidarizarse con cada uno debido a que el cantante y la modelo fallaron en sus relaciones siendo infieles. Las opiniones sobre el tema han estado divididas, pues muchos están de parte de Camila y otros de parte de Beéle. El pasado lunes 12 de agosto, en horas de la noche, el intérprete de ‘Morena’ realizo un live en su cuenta de Instagram, cenando con la modelo y respondiendo preguntas de sus seguidores.

Ambos no dudaron en mostrarse cariñosamente, pero lo que causo curiosidad, fue que en un momento Isabella lo besa y le dice tiernamente que lo ama, a lo que el cantante solo sonríe y no le dice nada. El corto fragmento del live se hizo viral rápidamente en redes sociales, generando burlas hacia la pareja y la expresión del cantante: “El te amo de Beéle estaba en modo efímero”, “Isabella: Te amo! Beéle: ay cosita”,”cuando un hombre ama se nota y cuando no ¡se nota más!”,”El que riendo las hace, llorando las paga” fueron algunas de las reacciones mediante TikTok.